苗栗台72線廂型車底盤突竄火舌　駕駛倉皇逃生

▲戴男開著1輛廂型車行駛在台72線時，底盤突然冒出濃煙，隨後竄出火舌。趕緊通報119前來救援。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名戴姓男子（60歲），25日下午駕駛1輛廂型車上台72線快速路，行經苗栗段時，不知何原因，底盤竟冒出濃煙，戴男趕緊將車輛靠邊停車並下車查看，怎料突竄出火舌，嚇得戴男趕緊打119求援；消防人員到場後隨即將火勢控制住，至於詳細起火原因，還待釐清中。

苗栗縣消防局表示，25日下午1時32分接獲報案，苗栗市台72線發生火燒車意外，苗栗分隊立即派遣2車5人前往灌救。抵達時現場為1輛廂型車底盤起火燃燒，有明顯火煙。消防人員立即佈署兩條水線進行滅火攻擊及車體降溫，並將座椅掀開，直接對引擎室進行降溫，最後利用熱顯像儀確認無復燃之虞後返隊，現場所幸無人員傷亡。

戴姓駕駛向警方表示，自己開車才上快速道路，就發覺燒焦味從底盤飄出，才趕緊將車開往路邊，也搞不清楚哪裡燒起來，還好自己跑的快，才沒有傷到自己。不過詳細的起火原因，火調科還在調查釐清中。

苗栗縣消防局也呼籲，開車前務必檢查5油（汽油、機油、變速箱油、煞車油及動力方向盤油）、3水（引擎水箱水、雨刷水及電瓶水)，並注意儀表有無警告燈亮起；行駛車輛途中，如有異音、異味及冒煙情形，應立即停駛並查看，避免造成更加嚴重的狀況。

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