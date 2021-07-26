每天零用金500元　女國手：體育署在可憐「你們這些運動員」

▲中華民國足球協會副祕書長焦佳弘說，4年前選手每天只有200元「零用金」。圖為中華女足隊備戰「二○二二女子亞洲盃」。（圖／CTWANT提供）

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中華民國足球協會副祕書長焦佳弘說，2017年《國民體育法》大翻修後，即授予體育署監督、考核與輔導各單項協會的法源依據，現行的政府權力已足以保障選手，重點是要透過『明文』規範政府、協會和運動員三方的權利義務關係。

雖然在焦佳弘的協助下，女足選手每日的「零用金」從二百元提高到五百元，「但五百元對於運動員放下生活和工作，真的合理嗎？」焦佳弘反而陷入思考。荒謬的是，體育署竟認為零用金是給選手的「加給」，實務上每年報稅時又被列入「薪資所得」，「癥結在於體育署始終不肯面對與選手的權利義務關係，只想透過名目或配套逃避責任！」

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一名女足選手私下透露，運動員放棄手邊工作參與訓練，每天卻只能靠著「零用錢」度日，她真的深刻感受到體育署「我來救濟、可憐你們這些運動員」的老大心態，「這與總統要照顧選手的說法相差甚遠，政策和執行出現大矛盾。」

該女足選手進一步指出，台灣運動員的權利和義務，總是被排除在政府與協會的討論之外，例如之前職棒工會一直期待參與東奧相關賽事的討論，體育署卻只願意和棒球協會、職棒聯盟商談，對職棒工會明顯不友善，「在這種不對等的關係中，怎能期待選手被好好照顧呢？」

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