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「國家隊球衣不是夠強就穿得起」　他28歲心死看清棄國家榮譽

曾是橄欖球國手的謝秉益，17歲開始多次為國出征，最後迫於經濟壓力，只能擔任運動器材維修人員。（圖／張文玠攝）

▲曾是橄欖球國手的謝秉益，17歲開始多次為國出征，最後迫於經濟壓力，只能擔任運動器材維修人員。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

我國選手參賽東奧的過程發生多項爭議，體育界人士表示，為避免總統蔡英文「體育改革」淪為空談，政府務必要求單項協會與運動員之間明訂培訓公約，載明權利義務關係。

「28歲那年，我終於看清楚運動員沒有生活保障，婉拒國家隊邀請。我只能說，國家隊的球衣不是夠強就能穿得起。」「那些年面對經濟壓力，我時常捫心自問，付出時間和努力是為了什麼？」幾經思索後，前橄欖球國手阿秉決定放下空泛的「國家榮譽」，選擇乖乖上班。

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阿秉當年受到的國手待遇，和這次的「戴資穎經濟艙事件」，在在凸顯台灣的體育環境是何等荒唐。

「主要歸咎於體育署的不作為！」中華民國足球協會副祕書長焦佳弘說，民進黨前立委林靜儀面對此事件竟推稱「蔡總統管不到」，事實上，2017年《國民體育法》大翻修後，即授予體育署監督、考核與輔導各單項協會的法源依據，還增補一些細則，「現行的政府權力已足以保障選手，重點是要透過『明文』規範政府、協會和運動員三方的權利義務關係。國家對於運動員應該做到什麼程度的最低保障？如何導入雙方契約架構中？」

有別於美國各單項協會經費來自對外募款，台灣單項協會資源大多是政府挹注，因此部分協會理事長由政治人物擔任，例如足協理事長是民進黨大老邱義仁、跆拳道協會理事長為民進黨桃園市黨部主委張火爐、現代五項運動協會理事長是前立委吳育昇。

根據《國體法》規定，協會負責業務涵蓋運動教練、選手遴選制度和培訓計畫，以及舉辦競賽、建立年度運動競賽季節制度，並負責國際體育交流活動等，更重要的是，選手代表台灣出國比賽必須透過協會，因此選手職涯幾乎與協會脫離不了關係。

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