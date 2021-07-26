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逼女分手不成「怒散布不雅照」！男警大生畢業前遭退學　敗訴確定

▲位於桃園市龜山區的中央警察大學16日宣補因應防疫全校師生改成遠距授課。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警大洪姓男大生威脅女子與男友分手遭拒，憤而散布不雅照。（示意圖／記者張君豪翻攝）

文／中央社

警大洪姓男學生涉威脅女子與男友分手遭拒，竟散布女方不雅照，校方以損害校譽情節重大，在畢業前一週勒令退學。洪男提告一審遭駁回提起上訴，最高行政法院判洪男敗訴確定。

判決指出，洪男為中央警察大學107年度應屆畢業生，一名劉姓女子在民國107年6月3日向嘉義警方報案指稱，她與洪男透過網站認識，洪男威脅她與男友分手遭拒後，竟將她的不雅照散布給她男友及同學。

警方在同年6月6日持檢方搜索票到警大，查獲洪男手機內確實有女方不雅照17張，並將洪男帶回偵訊。

警大在同年6月7日召開訓育委員會，通知洪男到場說明，認為洪男所涉情節已違反校規，也嚴重影響校譽，依學生獎懲規則，勒令他退學。

洪男不服，提起行政訴訟，並主張他已符合畢業條件，取得學位，校方無法對他勒令退學，且退學處分太重。

一審法院調查，訓育委員會開會時，席間有輔導老師等就洪男在校表現陳述看法，也有讓洪男陳述意見，洪男當時說「我當下急於想證明這女生當下在跟我交往，所以就把與她的對話紀錄跟之前交往時拍的私密照片傳給她男朋友」、「我跟她說，我希望她跟她男朋友分手」等語。

訓育委員會14名出席委員投票，以13票通過決議認定洪男行為符合「不當行為，有損校譽，情節重大」應予以退學，並經校長核定。

一審法院認定，退學處分前，校方有召開訓育委員會進行相關調查，也讓洪男說明等，程序合法，而警察大學培育學生為未來執法人員，依一般社會通念對警校學生品性要求較高，基於維護大學自治原則，及尊重警大本於教育專業所做判斷（判斷洪男是否適合成為未來執法人員），校方做出退學裁量，並無違法或明顯不當。

一審指出，應屆畢業生當時學期的教育時間為107年2月21日起至6月14日止，校方在107年6月7日做出退學處分，這時洪男仍為在學學生，為懲處對象無誤，因此洪男所稱已符合畢業條件取得學位，校方不得將他退學，則不足採信。

一審判洪男敗訴，洪男不服提起上訴，由最高行政法院審理，日前認定一審判決並無違誤，洪男主張無理由，駁回洪男上訴，全案確定。

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