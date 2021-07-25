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神明快救人！妻子岸邊跪淚求　高雄勇父救6歲兒落水失蹤女兒逃劫

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區貝殼館前的海域，驚傳父子落水意外，一名6歲的兒子疑似被海浪沖走，父親為了要救他而跳下海，目前兩人失蹤，剩下一名8歲女兒在岸上，海巡正救援當中，而老婆接獲消息也趕到現場，接到親友關心電話，老婆也忍不住對電話那一頭說：求求神明救人吧！

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

【相關新聞閱讀】快訊／高雄旗津驚傳落水意外　勇父跳下海救6歲兒！兩人失蹤

這起落水意外就發生在25日下午，當時6歲弟弟跟8歲的姊姊在海邊玩水，結果雙雙兩人疑似被海浪捲入落水，還好姊姊自行上岸，43歲的李姓父親發現弟弟不見，當下就跳進海裡要救兒子，整個過程都被民眾目擊，同時鼓山分局員警剛好也在沙灘進行口罩勸導勤務，所以民眾趕緊向員警報案，員警通報消防隊救援，救援行動仍舊持續當中。

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

初步了解李姓男子是高雄市一間房仲的店長，透過他的臉書可以發現，他不時會po出自己孩子們一同出遊的照片，可見平常對這對姐弟是愛護有加，而李姓男子的妻子趕到現場之後，第一時間有跟女兒詢問：「不是有叫你們不要來玩嗎」？另外也有親友打電話關心，李姓男子妻子透過電話表示「希望能幫忙求神明救人」。現在海巡以及消防人員連夜進行搶救，而家屬都待在岸邊，希望落水的父子能夠快點回來，有他們盼望的好消息。

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一對李姓父子落水，家屬在岸邊等待好消息，搜救人員持續連夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

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