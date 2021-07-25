沉降作用發威！基隆37.7度創該站今年高溫紀錄　氣象局：還要再熱兩天

▲氣象局表示，北部和東部高溫炎熱的狀況還要再兩天。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

受到西南風沉降影響，北部、東半部今天（7/25）高溫不墜，根據中央氣象局資訊，今日高溫測站前十名均位於花東地區，台東太麻里出現焚風創下40.6度極端高溫。北部同樣炎熱，今午台北市大安區自動測站測得38度高溫，氣象局預報員劉沛滕也表示，今天局屬氣象站基隆測站測得37.7創下該站今年高溫紀錄，台北站、板橋站均測得37.8度，創下兩站今年次高溫紀錄，而炎熱高溫的天氣還要再熱兩天。

根據中央氣象局資訊，受到西南風沉降作用影響，花東縱谷地區今吹起焚風，自動測站太麻里創下40.6度極端高溫，截至傍晚，全台共計54個測站測得37度以上高溫。

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氣象局預報員劉沛滕表示，受到西南風沉降影響今天至下週二北部、東半部花東縱谷一帶特別炎熱，明天天氣狀況相似，上述地區還是要留意37度以上高溫，且高溫持續時間較長，至傍晚時間北部高溫可能仍在35度左右，民眾中午和下午時間應避免戶外活動，且務必補充水分跟注意防曬。

劉沛滕說，北部、東部高溫現象預計持續至週二，明天和後天東南部仍有焚風發生機率，預計還要再熱兩天，週三隨水氣增加，北部和東部才會稍稍降溫。

故氣象局也持續針對明日11縣市發布高溫警示燈號，明天白天花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、基隆市、金門縣和桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，同樣上看36度，請民眾留意。

此外，劉沛滕也說，明、後兩天，西南風迎風面苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區則有局部大雨發生的機率，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；週三開始至下週日間水氣增加，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

▲氣象局針對明日11縣市發布高溫警示燈號。（圖／氣象局提供）