香港「奧運擊劍美少女」撞臉林志玲　仙氣美照曝！甜笑融化百萬人

圖、文／鏡周刊

台灣第一美女林志玲自從閃嫁日本放浪兄弟Akira後，近來定居東京，如今奧運正在東京如火如荼進行中，想不到志玲姐姐也參加奧運了？原來這位撞臉林志玲的正妹，是香港擊劍一姐江旻憓。

每年的奧運盛事，除了得獎奪牌的運動員，顏值高的正妹、帥哥也常常成為焦點。這位笑起來很像志玲姐姐的江旻憓，是香港隊的風雲人物，這次是她繼2016年里約奧運後，第二次代表香港出戰女子擊劍比賽。

現年27歲的江旻憓，在11歲那年因為父親而認識擊劍這項運動，13歲便嶄露頭角，在2007年奪得少年錦標賽U17組冠軍，更在2019年奪得世界盃金牌及世界錦標賽銅牌，躍升世界第一。

江旻憓跟林志玲一樣，擁有高學歷與高EQ，她畢業於美國超級名校史丹福大學，據《立場新聞》報導，在東奧開幕前一天，香港記者與攝影師到訓練館外等待，江旻憓雖然跟著隊友趕著搭車離開，但仍然停下來耐心受訪。

當媒體結束採訪準備走人時，江旻憓突然折返，大家以為她遺漏了東西在訓練館，想不到江旻憓捧著一堆巧克力、能量餅乾與水果請大家吃，直說擔心大家吃得不好，「如此待人，叫一眾行家如何能夠不喜歡江旻憓？」

可惜，在東奧女子擊劍8強賽，江旻憓以10:15不敵俄羅斯的梅達莎耶娃，未能晉級，江旻憓因此連聲道歉：「有點心急，沒有打出我學到的東西，所以很失望。」

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