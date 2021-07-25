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蔡英文佩服盧彥勳為體改奉獻…吸引500留言　網友：網壇永遠驕傲

記者黃巈禾／台北報導

我國網球一哥盧彥勳25日在東奧首戰，也是生涯最終役，面對世界排名第五的德國好手茲維列夫 （Alexander Zverev），最終以1：6、3：6落敗。對此，總統蔡英文在臉書表示，盧彥勳總是為了選手的權益和更好的網球環境，貢獻想法，她佩服盧彥勳多年展現勤奮、謙遜、自律和堅持。該貼文1小時內，就吸引近500則留言。

▲▼ 東奧中華網球隊，盧彥勳。（圖／體育署提供）

▲盧彥勳出戰東奧。（圖／體育署提供）

蔡英文表示，20年職業生涯，五屆奧運代表，一顆永不忘回饋台灣的初心，「謝謝彥勳，台灣的網球一哥！」，今天中午盧彥勳在豔陽下，完成本屆奧運的賽事，並將卸下職業球員的身分，從2004雅典奧運開始，用手中的球拍，在奧運殿堂上，一次又一次讓世界看見台灣，也讓球迷留下滿滿的回憶。

蔡英文指出，盧彥勳職業生涯累積的成就，許多都是台灣男網史上第一，在球場外，他是第一位當選ATP（職業網球聯合會）球員理事的台灣人，也願意為台灣的體育發展提供建言，不論在國際網壇還是國內，總是為了選手的權益和更好的網球環境，不斷貢獻想法，「我真的非常佩服，這麼多年來，彥勳展現出的勤奮、謙遜、自律和堅持」。

蔡英文相信，盧彥勳職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始，「謝謝彥勳，更要表達深深的祝福！你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力」。

盧彥勳20年職業運動員生涯正式畫下句點。許多網友紛紛感到不捨，並在蔡英文貼文下方有感而發的表示，「謝謝彥勳！台灣網壇有你真好！」、「台灣網壇上永遠的驕傲，謝謝您」、「感謝盧彥勳國手的付出，台灣網球一哥 辛苦了」、「以後會很不習慣聽到網球沒有盧彥勳」、「網協如果是人人認知需改革，盧彥勳是應是最佳人選出任重要職位，把資源留給應培育的人才，而不是佔盡資源的人選」、「謝謝盧彥勳把自己生涯最後一場比賽獻給台灣」。

此外，也有網友諷刺地說道，「唯一支持不會中暑的超讚網球選手，這個國家虧待你」、「希望詹家的網協可以全面換血，不要再糟蹋其他網球選手了」。

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