英媒報陸舉重女選手奪金　配圖卻被陸網友批「故意選醜照！」

China's Hou wins 49-kg weightlifting gold at Tokyo Olympics https://t.co/jyo1SSH3HM pic.twitter.com/4AcKYo2tun — Reuters (@Reuters) July 24, 2021

▲《路透社》引起大陸網友不滿的貼文。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸舉重選手侯志慧24日在東京奧運拿下金牌，英國媒體《路透社》報導此事時，配上了一張侯志慧正在發力的照片，沒想到卻引起部分大陸網友的不滿，指《路透社》故意選了一張「醜照」來侮辱中國，連大陸駐斯里蘭卡大使館也跟著發文大罵「無恥」。

▼大陸網友不滿《路透社》使用的配圖。（圖／翻攝微博）



查閱《路透社》當時的貼文可以發現，內容只簡單提及了侯志慧在東京奧運贏得了金牌，並配上了一張侯志慧發力舉起槓鈴的照片，沒有其餘資訊。

但就是這張照片，引起了部分大陸網友的不滿，認為《路透社》故意選了一張醜照來侮辱中國，「同情這些國家，格局太小。」「詆毀和誹謗，也阻礙不了每一位中國運動員！」「路透社格局就這麼一點，連牙籤都挑不出渣。」「白皮就這麼點能耐，讓人瞧不起！」

▼陸駐斯里蘭卡使館也發文大罵路透社「無恥」。（圖／翻攝推特）



除了網友，連大陸駐斯里蘭卡大使館後來也在推特上發文批評，「在所有比賽照片中，路透社就選了這麼一張，只能體現出他們的醜。別把政治和意識形態置於體育之上，也別管自己叫公正的媒體機構了。無恥。尊重奧林匹克精神吧。」

不過，也有一些大陸網友認為太過小題大作，並強調侯志慧的照片根本不醜，「我就不覺得這張照片醜，是你們自己心裡有鬼吧？」「這張照片很能體現舉重的力與美，選得很好呀！」「天啊，是誰先說自己的同胞醜的，外國人都還沒說呢！」「以小人之心，度君子之腹，說的就是這些人。」

▼《路透社》在貼文中使用的照片。（圖／路透社）



▼侯志慧奪得金牌。（圖／路透社）

