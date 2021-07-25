黃偉哲親自視訊行銷台南芒果　日本青森知事也跨海以Ｑ圖大讚芒果

▲台南市長黃偉哲親自視訊行銷台南芒果，今年台南芒果成功外銷日韓約75萬6千多公斤，可說是破紀錄地成長，成果令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲行銷台南農特產品不遺餘力，今年台南芒果成功外銷日韓約75萬6千多公斤，依據南瀛農產運銷公司總經理余清永表示，相較去年成長近30萬公斤，可說是破紀錄地成長，成果令人驚艷！

台南市長黃偉哲為台南芒果行銷卯足全力，多次親自視訊與日本友誼城市及永旺（AEON）超市集團視訊行銷，為台南芒果爭取更多日本的行銷通路。永旺集團在與黃偉哲市長視訊，並收到台南芒果之後，十分驚豔於台南芒果的高品質，即便已是產季尾聲，仍搶下訂約580箱5公斤裝芒果，共約3000公斤。25日這批芒果均貼上黃偉哲市長Q版貼紙寄出赴日，為台南今年的芒果產季劃下完美的句點。

除了親自與永旺超市集團視訊行銷，黃偉哲市長也與日本多個友誼城市首長分享美味芬芳的台南芒果，並獲同樣以美味蘋果聞名的青森縣知事三村申吾回信，信中說明收到台南芒果後，立刻開箱品嚐，台南芒果融化在口中的感覺十分美妙，令人想起台灣的景色。三村知事還寄上自己與台南芒果同框的Q版卡片，並親筆寫下：台南芒果讓人元氣滿滿（power up)，期待早日造訪台南！

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