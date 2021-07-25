泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

▲醫護人員正準備替接種者施打AZ疫苗。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）公司24日表示，目前正在供應鏈內搜尋更多貨源，為東南亞地區提供更多的Covid-19疫苗。由於先前泰國AZ疫苗代工廠產能嚴重落後，加上東南亞各國正面臨新一波疫情爆發，導致質疑聲音不斷。

根據法新社報導，根據AZ藥廠與泰國政府達成的協議，將在泰國生產1.8億劑AZ新冠疫苗，其中三分之一供應泰國國內使用，其餘則出口至鄰近東南亞國家。AZ藥廠泰國子公司總經理提格（James Teague）稱，到7月底以前，AZ藥廠將為泰國提供1130萬劑疫苗。

如今泰國正面臨嚴重的新冠疫苗爆發，但AZ疫苗卻尚未交貨，提格在公開信中表示，AZ藥廠會盡快完成疫苗交付，也會在全球製造供應鏈的20多座疫苗廠中尋找貨源，為泰國和其他東南亞國家提供更多疫苗。提格補充說，Covid-19疫苗的全球供應緊張，加上原料短缺，因此很難提出具體時間表。

AZ疫苗在泰國的代工藥廠為暹羅生物科技（Siam Bioscience），為泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼等9個國家生產疫苗，其中也包括台灣。該公司的擁有人為泰王瓦吉拉隆功本人，且這是該公司第一次生產疫苗。暹羅生物科技沒有對疫苗產能落後問題發表任何回應。

然而，由於泰國正爆發新一波疫情，泰國政府不得不改變策略，改從中國進口數百萬劑疫苗因應。另一方面，泰國民眾的不滿也逐漸升高，但多數泰人避免公開談論疫苗話題，避免涉犯「冒犯君主罪」，嚴重可能面臨3年至15年的監禁。

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