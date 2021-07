簽名檔不改「從我的iPhone傳送」？行銷大師揭原因：藏社交身價

▲很多蘋果手機用戶不改掉簽名檔「從我的iPhone傳送」。(圖/記者李佳蓉攝)



記者林育綾/綜合報導

為什麼很多人不改掉手機簽名檔「從我的iPhone傳送」?行銷大師約拿‧博格(Jonah Berger)揭秘這背後有2個好處,對用戶來說,這訊息提供了「社交身價」;對品牌來說,當用戶讓這則訊息保留在電子郵件中,也是在幫品牌散播知名度與影響力。

賓州大學華頓商學院行銷學教授約拿‧博格(Jonah Berger),撰寫暢銷全球的《瘋潮行銷》一書,近來由時報出版再版發行。他在書中分享,產品若要提升曝光度,讓事情變得更公開的一個方法就是「設計自我行銷的點子」。

例如在1996年推出的「Hotmail」電子郵件服務,在它推出前,美國人大多透過美國線上(AOL)這類網路服務業者收發電子郵件,用戶每個月都必須付費使用,從室內電話線撥號,透過AOL介面,而且只能從已安裝相關電郵設定的電腦來收發,可說是限制重重。

但Hotmail是第一個提供網路電子郵件服務的先驅之一,只要能上網、安裝好網頁瀏覽器,任何人都可以從「世界上任何角落」的「任何一台電腦」進入個人信箱。Hotmail的創辦人不只是創造了一種好產品,還聰明提高能見度,也就是每一封信下方都寫著「到Hotmail申請免費私人電子郵件」(Get Your Private, Free Email from Hotmail at www.hotmail.com.)。

博格說,等於它的用戶每寄出一封信,就寄給潛在用戶一點點社會認同,而這招也相當奏效,一年後Hotmail的註冊用戶就超過850萬人,微軟後來更以4億美元買下,如今用戶數已突破3億5千萬人。

▲每當人們在使用該產品或服務,同時也在傳遞「社會認同」。(圖/記者李佳蓉攝)

相同的行銷策略也出現在蘋果手機、黑莓機。在這些廠牌的手機發送的電子郵件,下方簽名檔會出現「使用黑莓機發送」(Sent using BlackBerry)或「從我的iPhone傳送」(Sent from my iPhone)。

而他說,手機用戶可輕易改寫這則設定訊息,但大多數人都不改,部分原因是「喜歡這則訊息提供的社交身價」,而用戶選擇保留時,也是在幫這個品牌散播知名度與影響力。這些都屬於產品的「自我行銷行為」,每當人們在使用該產品或服務,同時也在傳遞「社會認同」,因為使用行為是可見的。

另外蘋果把耳機設計成「白色」,也是相同手法,最早蘋果推出iPod時,市面上的數位音樂播放器琳瑯滿目,很多競爭對手出的隨身聽、MP3或其他音樂播放器,所附的都是「黑色耳機」,而蘋果把耳機做成白色,不僅特別顯眼突出,也讓人們很容易就看到有多少人在用iPod。「這種可見的社會認同,暗示了iPod是更好的產品,進而讓潛在顧客更有信心選擇購買iPod」。

▲暢銷全球的《瘋潮行銷》近來由時報再版。(圖/時報出版)

