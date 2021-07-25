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簽名檔不改「從我的iPhone傳送」？行銷大師揭原因：藏社交身價

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多蘋果手機用戶不改掉簽名檔「從我的iPhone傳送」。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

為什麼很多人不改掉手機簽名檔「從我的iPhone傳送」？行銷大師約拿‧博格（Jonah Berger）揭秘這背後有2個好處，對用戶來說，這訊息提供了「社交身價」；對品牌來說，當用戶讓這則訊息保留在電子郵件中，也是在幫品牌散播知名度與影響力。

賓州大學華頓商學院行銷學教授約拿‧博格（Jonah Berger），撰寫暢銷全球的《瘋潮行銷》一書，近來由時報出版再版發行。他在書中分享，產品若要提升曝光度，讓事情變得更公開的一個方法就是「設計自我行銷的點子」。

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例如在1996年推出的「Hotmail」電子郵件服務，在它推出前，美國人大多透過美國線上（AOL）這類網路服務業者收發電子郵件，用戶每個月都必須付費使用，從室內電話線撥號，透過AOL介面，而且只能從已安裝相關電郵設定的電腦來收發，可說是限制重重。

但Hotmail是第一個提供網路電子郵件服務的先驅之一，只要能上網、安裝好網頁瀏覽器，任何人都可以從「世界上任何角落」的「任何一台電腦」進入個人信箱。Hotmail的創辦人不只是創造了一種好產品，還聰明提高能見度，也就是每一封信下方都寫著「到Hotmail申請免費私人電子郵件」（Get Your Private, Free Email from Hotmail at www.hotmail.com.）。

博格說，等於它的用戶每寄出一封信，就寄給潛在用戶一點點社會認同，而這招也相當奏效，一年後Hotmail的註冊用戶就超過850萬人，微軟後來更以4億美元買下，如今用戶數已突破3億5千萬人。

滑手機,兩性，曖昧。（圖／記者李佳蓉攝）

▲每當人們在使用該產品或服務，同時也在傳遞「社會認同」。（圖／記者李佳蓉攝）

相同的行銷策略也出現在蘋果手機、黑莓機。在這些廠牌的手機發送的電子郵件，下方簽名檔會出現「使用黑莓機發送」（Sent using BlackBerry）或「從我的iPhone傳送」（Sent from my iPhone）。

而他說，手機用戶可輕易改寫這則設定訊息，但大多數人都不改，部分原因是「喜歡這則訊息提供的社交身價」，而用戶選擇保留時，也是在幫這個品牌散播知名度與影響力。這些都屬於產品的「自我行銷行為」，每當人們在使用該產品或服務，同時也在傳遞「社會認同」，因為使用行為是可見的。

另外蘋果把耳機設計成「白色」，也是相同手法，最早蘋果推出iPod時，市面上的數位音樂播放器琳瑯滿目，很多競爭對手出的隨身聽、MP3或其他音樂播放器，所附的都是「黑色耳機」，而蘋果把耳機做成白色，不僅特別顯眼突出，也讓人們很容易就看到有多少人在用iPod。「這種可見的社會認同，暗示了iPod是更好的產品，進而讓潛在顧客更有信心選擇購買iPod」。

▲▼時報出版《瘋潮行銷》。（圖／時報出版）

▲暢銷全球的《瘋潮行銷》近來由時報再版。（圖／時報出版）

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