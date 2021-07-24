　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

727降級「腳底按摩、推拿」可開！戴口罩、禁飲食　床距至少2公尺

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情趨緩，指揮中心宣布7/27降為二級警戒，民俗調理業符合規範也可營業。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，包含腳底按摩、推拿、盲人按摩、經絡調理等4項，人員必須佩戴面罩、口罩，相關清消落實，床與床至少間隔2公尺、禁止個人密閉包廂，而民眾接受服務時一定佩戴口罩，禁止飲食。

▲▼0721流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民俗調理業指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼民俗調理業指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼民俗調理業指引。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心於7月23日表示，國內COVID-19疫情趨緩，將自7月27日起疫情警戒等級降為二級。為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，衛生福利部訂定「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」，使業者於防疫準備工作完善的前提下，遵照指引即可恢復營運。

防疫管理指引中針對疫情二級警戒期間之管理重點包括：
一、具有下列證明文件者，懸掛於營業場所，供消費者查詢；未具者，尚不限制其營運。
(一) 民俗調理業技術士證。
(二) 民俗調理產業人才法規教育訓練合格證明書。

二、營業場所人員管理
(一) 工作人員健康管理：
1. 工作人員造冊、訂定分流上班機制，並指派專責人員落實工作人員每日量體溫及健康狀況監測。
2. 行政人員應全程配戴口罩；操作人員於服務期間應全程配戴口罩、面罩及手套等個人防護裝備，服務後應更換手套，穿戴前及脫除後應確實落實手部清潔。
3. 工作人員用餐環境應通風，人員應維持1.5公尺以上距離；若同桌用餐應採梅花座或使用隔板。
4. 工作人員若有疑似COVID-19症狀、類流感症狀或最近14日曾接觸或疑似接觸確診者，應主動向專責人員報告，並儘速就醫。
(二) 消費者服務管理：
1. 實施簡訊或紙本實聯制。
2. 應詢問消費者及其陪同者之TOCC，若有COVID-19感染風險、上呼吸道症狀或發燒者，禁止進入。
3. 營業場所除必要水分補充外，禁止飲食。
4. 服務應採預約制，簡化或縮短操作服務流程，於提供下為消費者服務之間應至少間隔15分鐘。
5. 儘量使用行動支付或其他非直接與消費者接觸之收款方式。

三、營業場所環境管理：
(一) 營業場所應保持空氣流通，並訂定環境清潔消毒計畫，每日應至少進行2次環境清潔消毒。
(二) 禁止提供個人密閉包廂室服務，每張躺床及座位應至少間隔2公尺，躺床及座位應放置隔板、屏風或布簾等阻隔物，操作結束後阻隔物應消毒。
(三) 視顧客使用情形提升廁所清消頻率；加強水龍頭開關、馬桶沖水開關及洗手乳壓取開關等之清潔消毒。

四、發現COVID-19疑似病例或確診病例之應變措施：
(一) 發現疑似病例，應於24小時內通報地方主管機關。
(二) 應將相關人員進行造冊，並就已知資訊與其聯繫，請其配合疫調。
(三) 民俗調理場所經衛生主管機關公布為有確診者之足跡所涉及之高風險區域之處置：應先暫停營業，進行場所環境清潔消毒，配合衛生主管機關指示辦理。

ET快訊
日本體操天王內村航平失手落地無緣決賽　傳奇生涯宣告落幕
快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！保全也跟男教練有接觸
快訊／男人幫確診「連2天3聚餐」3友人染疫　他彰化、台北2地
打完2劑疫苗還是染疫！　指揮中心：5本土打完14天確診
快訊／科技男陪最愛聚餐大踩雷　女友回報噩耗他2天後確診
快訊／柯文哲祭停業紓困計畫！　9公有市場、夜市每攤可領2萬
新北增2例疫苗接種後死亡案例　92歲死者發燒近1個月
727降級「雙北仍禁內用」　陳時中分析原因
快訊／北市727微解封　市場、超市取消身分證分流管制
快訊／男人幫累計7染疫！他「Ct值12.99」　曾接觸台北、
快訊／餐廳何時開放內用？　侯友宜公布答案
快訊／北市+7「4個用網路交友平台聚會」　柯文哲：造成很大困
福原愛甩不倫醜聞復出　網一片倒「罵翻電視台」喊拒看：厚顏無恥
LIVE／北市確診+7！不開放內用餐飲業叫苦　柯文哲最新說明
快訊／彰化+0又破功！男人趴「確診+2」　到過台鐵站、2超商
快訊／台中市宣布「開放餐廳內用」
快訊／新北7月27日開放電影院　規範措施出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／男人幫確診「連2天3聚餐」3友人染疫！　他彰化、台北2地跑

快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！保全也跟男教練「有接觸」

快訊／科技男陪最愛赴約聚餐大踩雷　女友回報噩耗他2天後確診

接種2劑疫苗還染疫！指揮中心曝國內數據：5人打完14天仍確診

東奧開幕！網憶4年前「台北世大運」　這一幕讓人秒起雞皮疙瘩

快訊／宜蘭禁水域活動！景區內「禁烤肉、露營」　多項禁止一次看

727降級「雙北仍禁內用」　陳時中分析原因：可以理解

快訊／男人幫累計7染疫！他「Ct值12.99」…曾接觸台北、彰化友6人

潛水可以浮潛不行！陳時中指「可能上面會噴」：再與觀光局討論

快訊／台東「開放餐廳內用」！饒慶鈴：夜市仍禁止

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

快訊／男人幫確診「連2天3聚餐」3友人染疫！　他彰化、台北2地跑

快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！保全也跟男教練「有接觸」

快訊／科技男陪最愛赴約聚餐大踩雷　女友回報噩耗他2天後確診

接種2劑疫苗還染疫！指揮中心曝國內數據：5人打完14天仍確診

東奧開幕！網憶4年前「台北世大運」　這一幕讓人秒起雞皮疙瘩

快訊／宜蘭禁水域活動！景區內「禁烤肉、露營」　多項禁止一次看

727降級「雙北仍禁內用」　陳時中分析原因：可以理解

快訊／男人幫累計7染疫！他「Ct值12.99」…曾接觸台北、彰化友6人

潛水可以浮潛不行！陳時中指「可能上面會噴」：再與觀光局討論

快訊／台東「開放餐廳內用」！饒慶鈴：夜市仍禁止

房門前出現賓士貓「頻往屋內看」　天天跑來他心疼：前租客養的？

誤信偏方！「黃鱔塞肛門」治便祕　他忍一夜痛苦求醫：已鑽進腹腔

布蘭森、貝佐斯「上太空圓夢」　美航空總署：不算太空人

日本體操天王內村航平單槓失手落地無緣決賽　東奧後將退役

餐飲業者怨撐不下去　柯文哲籲「產業轉型」：生物會找到自己出路

柔道林真豪驚奇之旅結束　無緣銅牌戰

何如芸點仙女棒蠟燭為兒慶生　哭整夜感性告白：媽媽的愛永遠純粹

大肌肉男神必收！「瘦子、彭于晏愛牌」格鬥裝備VENUM登台　

瑞銀估油價、金價續揚　油價9月底反彈到80美元！

快訊／男人幫確診「連2天3聚餐」3友人染疫！　他彰化、台北2地跑

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

即／高雄、台南開放餐飲內用

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

快訊／今增24例本土「新北市9例最多」

一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴：太強了吧！

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

快訊／今日新增24例本土、另增2死

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

颱風遠離中！11:30解除海警

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

更多熱門

相關新聞

北市公布2確診者足跡　曾到訪內湖家樂福、上引水產

北市公布2確診者足跡　曾到訪內湖家樂福、上引水產

台北市政府24日公布2明確診者疫調足跡，分別為案15613、案15634，分別到過家樂福內湖成功二店、台北漁市上引水產，已完成清消。2案感染源都還需要釐清。

即／苗栗3歲女童確診！　衛生局急匡7人足跡曝

即／苗栗3歲女童確診！　衛生局急匡7人足跡曝

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染影音

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

即／高雄、台南開放餐飲內用

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面