727降二級！鬆綁措施「14大QA一次搞懂」　遊覽車、雙鐵仍禁止飲食





▲建國花市微解封人潮。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布7月27日至8月9日調降二級強化警戒措施，也公布各行業最新指引，除了開放餐飲內用，各大場館也逐步開放，但期間仍要求民眾維持社交距離，全程配戴口罩。《ETtoday新聞雲》也整理出民眾最關注的14大QA，供民眾參考。

飲食篇

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Q1：降級後，能不能邊走邊吃？車內可以飲食嗎？

A：指揮中心表示，除飲食外，外出全程佩戴口罩，另傳統市場及夜市開放飲食的重點規範，仍禁止試吃及邊走邊吃，維持外帶或外送的「二禁二外」。若真的有需要在戶外飲食，只要是在通風處，並維持安全社交距離之下，可脫口罩飲食。

同住家人開車出遊，可直接車內飲食，但若其中一名成員為非同住家人，仍需配戴口罩、飲食要輪流。

Q2：全國有哪些縣市可內用，哪些縣市仍禁止？

A：目前全台灣僅雙北餐飲內用。澎湖縣和連江縣則尚未宣布。

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Q3：台鐵、高鐵是否可以飲食？

A：雙鐵開放大廳、車廂、候車區等公共空間用餐區飲食，車內也採間隔座，但依然不開放飲食。

Q4：遊覽車上是否能飲食？

A：指揮中心表示，與經濟部討論後，暫時維持與高鐵、台鐵一致「不開放飲食」，但之後可以再做滾動式檢討。

休閒篇

Q5：降二級後，哪些場所維持關閉？

A：1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2. 教育學習等場域：社區大學（開放受理秋季班報名，實體課程不開放）、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

Q6：指壓、SPA等美容美體業，要求非密閉空間才能營業，是否代表要開窗？但開窗冷氣會跑出去，該如何營業？

A：指揮中心說明，密閉空間指的是沒有窗戶的狹小房間，或位於地下室，其實只要營業場所空間有一定大小，且有對外窗通風良好，即使不開窗也沒有問題；此外，每張躺床及座位應至少間隔2公尺，躺床及座位應放置隔板、屏風或布簾等阻隔物。

指揮官陳時中補充，通風良好的定義，基本上可能是開窗，或是電風扇往外吹風，因為不是醫療院所，只是一般處所，只要要求有一定的通風程度就可以。

▲開放水肺潛水、衝浪和水上摩托車。（示意圖／記者施怡妏攝）

文化篇

Q7：圖書館是否能進去借書了？

A：降級後即可進入圖書館借還書，但仍需有人流量、戴口罩等限制，暫停開放團體申請入館，且採單一出入口，座位採間隔座、梅花座，維持1.5公尺距離。

Q8：降級後室內限制50人內，為何文化部又稱，展覽場館每時段不受100人上限？

A： 指揮中心解釋，部分場館空間很大，所以是依1.5公尺社交距離、每2.25平方米/人去計算，這種情況不受室內50人限制，若非此情況，人數超額則須提防疫計畫。

運動篇

Q9：可以打籃球嗎？

A：指揮中心表示，只要戴口罩就可以打籃球，也能進行羽球雙打，但進入籃球場要採實聯制，若場邊無提供實聯制登記，民眾進去使用仍屬違規。

Q10：游泳池仍維持不開放，卻可以開放水肺潛水、衝浪和水上摩托車？

A：因游泳時無法戴口罩，且不容易與他人保持社交安全距離，因此不開放，即使海邊較為空曠仍禁止。

指揮官陳時中解釋，水肺潛水是全身包緊緊，到海裡去應該也不會有交互感染風險，但上岸後還是要戴口罩；衝浪、騎水上摩托車也不會群聚，肢體也沒有頻繁接觸，因此予以解禁，但降級後仍未開放2人共乘水上摩托車。

Ｑ11：健身房淋浴間有開放嗎？

A：教育部表示，經指揮中心評估，因淋浴時無法戴口罩，且淋浴間空間較小，不易保持社交安全距離，也容易傳播病毒，所以維持不開放，蒸氣室、三溫暖與烤箱等設施也都不得開放。

不過，某些可潛水的海域有設淋浴間，只要是限定單人使用，就可開放，因為這和健身房隔間較密集的淋浴間不同。

▲開放普渡、公祭。（示意圖／ETtoday資料照）

民俗篇

Q12：可以辦婚宴嗎？

婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

Q13：降級後，可以到宮廟拜拜嗎？

A：宮廟開放拜拜，但不得繞境、進香等移動式活動，也不得提供筊杯、籤筒，須維持室內最多50人、室外最多100人的規則，也同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。

Q14：普渡有開放嗎？

A：指揮中心表示，開放公司行號或住戶自辦普渡活動，但普渡後的福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理，原則上就是禁止在普渡活動飲食。

此外，也開放公祭，民眾也可進塔祭拜，須維持室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人。倘若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開放民眾參與。