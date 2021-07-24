提供熱區地圖、確診者跨縣市軌跡　「疫調輔助平台」7／26上線

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，，為因應將來降級解封及協助精準疫調，指揮中心已建置完成「疫調輔助平臺」，預計於7月26日上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能之整合平臺，嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調之人員登入使用，以協助地方政府疫調人員能更便捷進行疫調工作。

指揮中心指出，我國新冠疫情進入社區感染階段後，全國疫情警戒也提升至第三級，各地方政府疫調作業均須處理大量資訊，有賴以科技方式整合各項資料來源，協助精準疫調，降低人工成本，提升效率。

指揮中心說明，為協助疫調人員作業所需資料之整合研判和分析，「疫調輔助平臺」提供直覺式的操作，簡易介面便於疫調人員使用，並以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。

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另為利地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱；此外也經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚之足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢；此外也整合簡訊實聯制資料，在以疫調為前提下，提供第一線疫調人員以電話或場所代碼進行疫調資訊之查詢及參考，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。

指揮中心強調，「疫調輔助平臺」嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調之人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，同時在資料的調取上，均詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，並將於日後開放使用紀錄之查詢，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。

指揮中心再次呼籲，全球COVID-19疫情仍持續發展中，該中心正積極推動各種科技防疫措施，協助各地疫調人員快速掌握疫情資訊，也請全國民眾於疫情期間配合政府防疫措施，共同為國內防疫安全努力。

▲▼疫調輔助平台。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫調輔助平台。（圖／指揮中心提供）