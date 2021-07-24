颱風尼伯特將襲日本　彭啟明：路徑修正往東京「奧運」有點小壓力

▲颱風尼伯特往日本方向前進。（圖／中央氣象局）

記者崔至雲／台北報導

中颱烟花稍稍離開北台灣，但第8號颱風「尼伯特」即將朝亞洲來。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，奧運總是在7、8月辦，在亞洲辦就是有颱風的風險，目前尼伯特路徑也修正往東京前進，會有點小壓力，不過尼伯特走得快，頂多半天就過去了。

根據氣象局觀測，尼伯特今日2時的中心位置在北緯 24.7 度，東經 149.2 度，以每小時16公里速度，向北北東進行；中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼颱風尼伯特往日本方向前進。（圖／中央氣象局）

另外，今日清晨到上午為中度颱風烟花距離台灣最近的時刻，上午受到颱風環流影響，北部、東北部仍會持續有明顯雨勢，北部山區有豪雨以上降雨，桃竹苗山區甚至會出現大豪雨，中南部山區雨勢也會較為明顯。到了今日下半天颱風遠離，北台灣的雨勢將逐步趨緩，氣象局預計在上午11:30解除海上颱風警報。

雖然下半天颱風遠離後北台灣降雨趨緩，但颱風離開將引入西南風，今日入夜後換中南部降雨機率提高，明天起到未來一周都受到西南風影響，可能出現局部大雨，天氣不穩定，是否達到西南氣流的程度，則仍需觀察。