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她狂試好市多漢堡+雞塊　找出激似麥當勞口味「無敵全餐套組」！

一位網友利用好市多買到的食材做出「起司漢堡排」（左），與麥當勞的口味「超激似」。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」、本刊資料照）

圖文／鏡週刊

疫情期間待在家，想吃麥當勞卻又覺得點外送麻煩、要花錢？說不定好市多裡的食材，就能滿足你的嘴饞需求。一位網友不斷試驗好市多裡販售的各項食材，終於找出「口味激似麥當勞」的品項，包含雞塊、漢堡排跟起司片等，更有網友提供能替代麥當勞薯條的清單，讓發文者超開心：「這樣就不用去麥當勞了！」

一位超有實驗精神的網友，在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中發文，表示自己試了好市多超多款起司片後，終於找到味道跟麥當勞味道相似的起司品牌，她也不藏私，大方分享「口味激似」雞塊跟漢堡的食材，包含紅龍雞塊、紅龍漢堡排、科克蘭起司片與義美滿福堡，還說用這些食材料理後，「我家真的實實在在變成麥當勞了」，發文者也請其他網友推薦「薯條」的品牌，讓她完成不用再去麥當勞的夢想。

在多次嘗試後，發文者在好市多中找到與麥當勞「口味激似」的食材。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

許多網友看完這篇後，都十分感謝發文者分享，「太謝謝這篇了！我一直找不到起司片。」「我也超愛吃麥當勞！這樣以後買這牌雞塊回家，隨時都可以解饞了！」不過也有人認為麥當勞雞塊的糖醋醬才是靈魂，因此分享：「可以搭配億霖的酸甜醬，也超激似！」

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有網友亦透露，其實麥當勞的供貨商就是紅龍，因此不論是雞塊、炸雞或是薯條，味道都會跟麥當勞十分「激似」，但因調理方法或使用的油還是有所差異，吃起來也會有些許不同。

至於發文者求推薦的薯條，有的同樣推薦紅龍，有的則推薦「麥肯」，稱炸好以後灑上一點鹽巴「根本完美複製」，「雅方薯條」「比利時路透莎頂級1/4黃薯」也在網友推薦名單上。但另有內行網友表示：「麥當勞的薯條，馬鈴薯是全世界獨家有的專利品種，是麥當勞自己培育改良的。」因此不論是哪一牌薯條，恐怕也只能炸出「激似」的境界。


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