降二級「終於可以內用」！店員卻憂心炸：台人尿性　雙北不開放了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自7月27日起，全國三級警戒調降至二級，除了外出仍全程佩戴口罩外，許多行業鬆綁，餐飲業也能依循指引開放內用；然而，就有前店員憂心，按照過往經驗，勢必會出現各種奧客行為，而他們也只能咬牙承受。

根據指揮中心公布的「最新二級警戒指引」，餐飲場所包括餐廳、傳統市場、夜市、百貨賣場美食街、美食區等，只要符合防疫管理措施，則可施行內用。

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雖然二級新規定一出，讓不少沉寂已久的店家看到曙光，但也有網友在PTT直呼，「店員是不是又要崩潰了！不能內用導致被砍班，現在開放內用，規定只能吃東西時拿下口罩，依照某些人的尿性（習性），會出現不戴口罩去結帳等狀況。」

▲7月27日至8月9日降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）

當不符規定甚至脫序的情況出現時，店員勢必得出聲規勸，而奧客不僅會罵管太多，甚至會給一星差評。最後，他也苦笑表示，「能講出這些是因為經歷過，好險已經失業了！」

對此，鄉民紛紛回應，「高級餐廳病毒不會去」、「開放給你內用還機機巴巴的」、「新北不開放惹，婚宴也是」、「打疫苗的代價」。

值得一提的是，新北市和台北市先後宣布，不開放內用。新北市長侯友宜表示，「新北是各縣市疫情最嚴峻，降級過程中，一定要用階梯式，每週滾動檢討，新北有地區的特殊性，一定要符合各地疫情狀況，原則為1.先戶外、2.再室內、3.最後脫口罩行為（飲食），餐飲一律不開放內用。」

▼餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）