快訊／桃園再爆4例！超多足跡曝光：摩鐵、好市多入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

指揮中心今公布23例本土確診、2人死亡，其中桃園23日新增4名確診個案。對此，桃園市府也於稍早進行相關說明，新增的確診個案年齡為20多歲至40多歲，並公布相關足跡，包含好市多、摩鐵、家樂福等都入列。

鄭文燦表示，「今天桃園有4個本土個案，這4個本土個案都是在家庭或職場，因為前一個接觸者確診，因而連帶感染，目前有新的個案是，桃園某公司，我們進行公司的員工的採檢，一共有744位，那目前採檢的結果是有兩位他的同部門的員工確診，那是案15621以及案15623，兩例，那他的感染來源是該公司的員工的15610以及15596，這個是某公司擴大的採檢，那這兩位呢，15621的部分，他是因為有業務上的接觸，我們已經再匡列10個家人以及親友居家隔離，安排採檢。案15623，也是在同個部門，那也再匡列了親友一共5個人，隔離跟採檢，那這個是職場形成的二度傳播。」

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鄭文燦提到，「那有兩位是15622以及15640，那這兩位是跟15543接觸，那我們安排採檢後確診，那案15622，他是，他職業是按摩師，那他有症狀後匡列採檢後確診，那麼我們針對他的活動範圍匡列了7位，在做居家隔離。另外案15640他是跟案15543有過接觸，這兩個都是跟案15543接觸，那初步匡列了10個人，居家隔離採檢。那另外呢，有部分是從網路的交友軟體搜尋出來的，那我們請我們警察單位要協助，務必要把每一個個案都找出來。」