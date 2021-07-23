快訊／北市+4！本周確診分布出爐　柯文哲：社區還有潛伏感染者

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布新增30例本土確診，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；另新增2人病逝。台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會上指出，目前北市一周大概40個上下，經檢查過，每天不明感染源維持一到兩個，這代表社區還是有潛伏確診者，怎麼找出來相當麻煩，因為年輕人沒什麼症狀，跟SARS不一樣。

柯文哲也說，七家醫院篩檢1069個，只抓到1例，現在1千個抓到一個，成本很高，最後階段要把黑數抓出來相當困難。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月18日至今共32人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區5例；中山區0例；中正區0例；大同區0例；萬華區14例；文山區3例；南港區0例；內湖區5例；士林區5例；北投區0例。

7月11日至7月17日共44人確診，分布為松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區5例；中正區4例；大同區1例；萬華區10例；文山區2例；南港區0例；內湖區5例；士林區8例；北投區4例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

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