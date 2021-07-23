「無法清零」二級生活成常態？　陳時中：升三級時也預測回不去了

網搜小組／劉維榛報導

指揮官陳時中宣布，「7月27日至8月9日」降至二級，並開放「室內50、室外100人」集會人數上限。不過民眾外出除了飲食外，還是得全程配戴口罩，對於本土確診數難以清零，二級生活要維持多久？陳時中坦言，當時升三級也無法預測何時可降級，現在只能努力防疫抗戰。

「7月27日至8月9日」降至二級，通案性原則如下：

1.除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2.實聯制，保持社交安全距離。

3.營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

4.集會活動人數上限：室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫。

5.餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

6.婚宴、公祭可開放。

7.符合主管機關防疫管理得開放。

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記者會上，有媒體發問「以前二級警戒在戶外不須戴口罩，為何現在二級卻需要佩戴？」陳時中直言，儘管目前降級，但管制是緩步鬆綁，「以國外疫情來講，我們是沒有大意的本錢」，自己保護做好，把防護線建立起來才是最重要的。

▲7月27日降至二級！（圖／ETtoday直播）



另外，不少民眾也接到公司通知，降二級後要回公司上班，對此上班族感到憂慮，認為沒有打疫苗又要跟同事群聚，是否可保持居家辦公呢？陳時中坦言，降級之後，無法強制公司該如何做，但很多企業警覺性高與替員工快篩，以及如何持續健康監測，相信大家都會做好。

不過，陳時中呼籲目前是緩步降級，若公司有要求，民眾有必要就回公司上班，但若能居家上班，希望還是能夠維持。

值得注意的是，大家也關心「清零很困難」，維持二級生活是否要很長時間？對此，陳時中認為，當時升三級的時候，大家也預測回不去了，所幸在大家的努力之下，疫情逐步趨緩也有進步，未來怎麼樣，不敢去預測，但還是努力去做。