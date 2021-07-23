「台灣烏雲不會持久」　劉結一：台灣青年要堅信邪不壓正！

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／杭州報導

「攜手共促 融合發展」的第四屆海峽兩岸青年發展論壇今（23日）在杭州開幕。來自海峽兩岸的350多位嘉賓和青年代表齊聚。談到目前兩岸關係，國台辦主任劉結一特別喊話，台灣的烏雲不會持久，廣大臺灣同胞特別是青年朋友要堅信「邪不壓正」，要把握機遇。

儘管有颱風干擾，青發論壇今照常舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向論壇發來賀信。現場出席嘉賓有中共中央臺辦、國務院臺辦主任劉結一，中共浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席論壇活動。

汪洋主席在賀信中指出，我們歡迎更多臺灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，願意持續關注臺灣青年，落實惠臺利民各項政策，為大家在大陸學習、就業、創業提供良好條件。

汪洋也強調，當前，臺海形勢依然復雜嚴峻，希望廣大臺灣青年看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，為推動兩岸關系和平發展、推進祖國和平統一進程和實現中華民族偉大復興貢獻力量。

劉結一致辭中指出，兩岸青年要把握歷史大勢。台灣的烏雲不會持久，廣大臺灣同胞特別是青年朋友要堅信「邪不壓正」，認清大勢，明辨是非，挫敗「臺獨」勢力害臺圖謀，反對外部勢力幹擾破壞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，勇敢投身於祖國統一和民族復興偉業。

劉結一強調，未來將繼續擴大深化兩岸同胞的交流合作，分享大陸發展機遇，逐步為臺灣同胞提供同等待遇，積極為台灣民眾獲取疫苗、為在大陸臺胞接種疫苗提供協助。





