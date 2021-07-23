手刀先搶優惠碼！漢堡王「連7天送免費華堡」　每日限量2500顆

▲漢堡王連7天免費送華堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

華堡控先搶了！繼7大夯品買1送1後，人氣速食品牌「漢堡王」又驚喜推出「連7天免費吃華堡」活動，即日起開放線上先搶優惠碼，期間每日只有2500人可以吃到，須下單指定餐點並選定於7月26日至8月1日間取餐，才可使用優惠碼多吃1顆原味華堡，把握機會怒吃一波。

漢堡王7月華堡日來了，這個月可是加碼連7天免費吃華堡，即日起於線上開放預訂指定餐點，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味三層華堡套餐或大餐，並選定於7月26日至8月1日取餐，即可輸入優惠碼「LOVEBK」再多吃1顆原味華堡，期間每日只有2500人領得到，提醒1筆訂單最多送1顆免費華堡。

▲頂呱呱慶生日推生日餐。

另，頂呱呱為慶祝47歲生日特意推出期間限定「HAPPY B-DAY餐」，內含呱呱包、辣味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條及飲品1杯，只要76折就能吃到4大經典人氣餐點，31日前都吃得到。

今年更加碼推「加1元多1件」優惠活動，凡購買生日餐就可用「1元」加購指定商品，25日前中區含台中、彰化及澎湖，用1元可加購呱呱包、脖子、辣味雞翅、30元可樂系列飲品；7月27日至31日南區含台南、高雄、屏東及花蓮地區則可用1元多吃呱呱包、口袋Pizza、辣味雞翅及30元可樂系列飲品，每份生日餐限加購1次，每日、每店各品項限量50份。

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