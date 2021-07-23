鐵鎚哥沿路砸　被逮兩手一攤：沒錢！14人拳頭硬了

▲曾姓男子僅因為酒後心情不好，竟沿著吉安路二段一路亂砸，被逮還向檢察官兩手一攤，「沒錢」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名曾姓男子僅因酒後心情不好，去年9月下午竟拿著鐵鎚沿著吉安路二段一路亂砸，他砸車砸玻璃，就連娃娃機台也不放過，累計共有14人受害，平均每人財損1萬元，事後被檢察官依毀損罪起訴，訊問時，曾男更是兩手一攤，向檢察官直言「沒錢可賠」。花蓮地院審理後，依毀損罪，判曾男有期徒刑3月。

曾姓男子去年9月下午，僅因為酒後心情不好，就拿著一把鐵鎚，沿著吉安路二段一路亂砸，看什麼砸什麼，他一路砸爛車窗玻璃和汽車後照鏡、把車門、車身、油箱蓋砸凹，還砸毀民宅玻璃門窗，就連娃娃機台也不放過，累計共有14人受害，每人平均財損1萬元，曾男預計至少應賠償10餘萬。

但偵訊時，曾男卻向檢察官兩手一攤表示，他要入監服刑，「沒錢可賠」。花蓮地院審理後，更查出曾男前科累累，曾因酒駕、吸毒等被判刑入獄，2019年時服刑完畢出監。不過法官認為，曾男的前科紀錄和本案內涵並不相同，難認其因有刑罰反應力薄弱而應予加重之事，故曾男雖構成累犯，但不予加重刑責。

法官指出，曾男僅因為酒後心情不佳，一路砸毀14名受害者的財務，漠視他人財產權益，情緒控管欠佳，實非可取，考量其前科紀錄，足見其素行非佳，加上曾男也曾向檢察官表示，沒有經濟能力可以和被害人和解，因此至今都未與被害人達成和解，審酌其智識與經濟程度，依毀損罪，判處曾男有期徒刑3月，得易科罰金，並沒收其犯案用的鐵槌。

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