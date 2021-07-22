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新北管制電子煙、加熱菸方案出爐　違規供應未滿18歲者最高罰5萬

▲▼電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

為守護青少年免於電子煙危害，「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」已獲行政院核定，預計8月4日公告施行，自8月6日生效日起，未滿18歲者不得使用或持有電子煙及加熱式菸具，違規供應未滿18歲者電子煙或加熱式菸具及其零組件者，最高處5萬元罰鍰。另外，禁菸場所亦全面禁止吸用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者最高處1萬元罰鍰。

新北市政府表示，未取得藥品許可證或醫療器材許可證之電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者最高處10萬元罰鍰，最重可勒令停工、停業。

衛生局長陳潤秋表示，依國民健康署調查結果顯示，18歲以上電子煙使用率由107年0.6%增加至109年1.7%，升高近3倍，電子煙儼然成為威脅國民健康一大警訊。衛生局統計109年至110年6月底，查獲使用或持有電子煙共208件。電子煙油中的尼古丁，仍有成癮性，可能造成大腦神經系統危害，因此制定「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」正視並保護青少年免受電子煙的危害。

陳潤秋指出，在自治條例通過前，販賣電子煙業者，僅能依「菸害防制法」第14條及第30條規定處新臺幣1,000元至3,000元罰鍰，除金額過低外，部分裁罰案件因現行法令規範不盡完備而遭法院撤銷，難達嚇阻之效。

本自治條例生效後，違規供應未滿18歲者電子煙或加熱式菸具及其零組件者，最高處5萬元罰鍰，若為製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助者，最重處10萬元罰鍰並得勒令停業。禁菸場所也全面禁止吸食或啟動電子煙。

警方、教育及衛生單位將加強宣導與稽查，全力開啟保護青少年不受電子煙危害的大傘。衛生局呼籲民眾，要拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，也提醒吸菸的民眾，電子煙無法幫助戒菸，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363洽詢。

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