王必勝助防疫柯文哲不領情　她：危機解除就搶功！頗呵

▲台北市長柯文哲接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

針對醫福會執行長王必勝協助北市解決北農、環南市場群聚感染的問題，台北市長柯文哲22日不滿表示，每個口令都是市府在執行。對此，民進黨北市黨部副執行長何孟樺表示，危機解除就搶功，「Did you do things right? 頗呵」。

北農、環南市場日前爆發群聚感染，中央與北市成立聯合前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，被外界解讀是中央出手接管，解救北市防疫不力的動作。

不過，柯文哲在受訪時被問及此事，他不滿表示，王必勝的每一個口令，都是北市府在執行。對此，何孟樺表示，柯文哲自己失憶，但大家沒有失憶，疫情看似趨緩，但北市的疫情依然令人擔憂。

「柯文哲還是活在自己的世界裡，別人的功勞都不算什麼。」何孟樺認為，這個原因在於，鎂光燈不在柯文哲的身上，他就會裝傻，大家應該都注意到，台北市連續兩天確診案例都最多，如果「柯氏防疫」真的好棒棒，為何北農群聚會延燒到需要中央協助？

何孟樺表示，當初柯文哲處理北農群聚匡列篩檢管控一項都沒說明清楚，只不斷強調打疫苗，指揮中心早早建議大規模PCR檢測柯文哲也不聽，只會不斷說北農多複雜多難執行，推拖擺爛到中央必須協助，危機解除馬上開始搶功，讓人看不下去。

何孟樺說，希望柯文哲把防疫放在政治前面，台北市民選你，是希望你好好做事，面對疫情的衝擊，真的不知道你都在做什麼right things，「Did you do things right? 頗呵」。