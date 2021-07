王必勝助防疫柯文哲不領情　她：危機解除就搶功！頗呵

▲台北市長柯文哲接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。(圖/翻攝直播)



記者陶本和/台北報導

針對醫福會執行長王必勝協助北市解決北農、環南市場群聚感染的問題,台北市長柯文哲22日不滿表示,每個口令都是市府在執行。對此,民進黨北市黨部副執行長何孟樺表示,危機解除就搶功,「Did you do things right? 頗呵」。

北農、環南市場日前爆發群聚感染,中央與北市成立聯合前進指揮所,並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官,被外界解讀是中央出手接管,解救北市防疫不力的動作。

不過,柯文哲在受訪時被問及此事,他不滿表示,王必勝的每一個口令,都是北市府在執行。對此,何孟樺表示,柯文哲自己失憶,但大家沒有失憶,疫情看似趨緩,但北市的疫情依然令人擔憂。

「柯文哲還是活在自己的世界裡,別人的功勞都不算什麼。」何孟樺認為,這個原因在於,鎂光燈不在柯文哲的身上,他就會裝傻,大家應該都注意到,台北市連續兩天確診案例都最多,如果「柯氏防疫」真的好棒棒,為何北農群聚會延燒到需要中央協助?

何孟樺表示,當初柯文哲處理北農群聚匡列篩檢管控一項都沒說明清楚,只不斷強調打疫苗,指揮中心早早建議大規模PCR檢測柯文哲也不聽,只會不斷說北農多複雜多難執行,推拖擺爛到中央必須協助,危機解除馬上開始搶功,讓人看不下去。

何孟樺說,希望柯文哲把防疫放在政治前面,台北市民選你,是希望你好好做事,面對疫情的衝擊,真的不知道你都在做什麼right things,「Did you do things right? 頗呵」。