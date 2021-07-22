東奧倒數1天「閃電開除」開幕式導演！把納粹大屠殺當笑料引眾怒

▲東奧開幕式導演在開幕前一天被閃電開除。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

距離東京奧運開幕只剩一天，負責開閉幕式的導演小林賢太郎失言風波卻越演越烈，東京奧運組織委員會稍早宣布，已正式將其解職。對此，組委會會長橋本聖子也表示，將會盡快針對開幕式的執行事項進行備案。小林賢太郎日前被挖出在多年前的喜劇表演中，大開納粹大屠殺的玩笑，遭到美國的猶太人權團體撻伐。

根據《日本放送協會》報導，現年48歲的東京奧運開閉幕式導演小林賢太郎被爆出，擔任搞笑藝人期間在NHK教育頻道的喜劇表演中，將納粹大屠殺當作搞笑題材，並做出不當言論，引發巨大風波。美國猶太人權組織Simon Wiesenthal Center 21日引述日本媒體報導，發表抗議。

Simon Wiesenthal Center在聲明中表示，「無論是任何人，以任何有創意的形式，都沒有權利嘲笑納粹大屠殺的犧牲者。」整起事件越演越烈，日本人也在指責東奧組委會在聘任小林賢太郎前，並未做到應有的事前調查。

如今距離東京奧運開幕僅剩一天，東京奧運組委會22日緊急宣布，受到失言風波影響，正式解任小林賢太郎導演一職，希望能藉此滅火。小林本人則透過組委會發表道歉聲明稱，「自己過度輕率的行為傷害的他人，將會認真反省。」