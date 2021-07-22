河南安陽載滿小學生車輛險被洪水沖走　20人聯手拖住急拉回

記者魏有德／綜合報導

河南各地遭遇暴雨侵襲，除災情最為嚴重的鄭州、新鄉等地外，北部城市安陽也因暴雨造成市區內嚴重積水，甚至形成洪流。有一輛載滿校學生的小型巴士便因洪流水勢過急被沖走，當地約20名民眾連忙合力用繩索拖著車輛，如同拔河一般，將車輛拉回，成功挽救這群小學生的性命。

▲河南安陽民眾在洪流中將載滿小學生的客車拉回。（圖／翻攝中國新聞週刊微博）

影片顯示，這輛10多人座的小型客車順著洪水水勢向後漂，當地民眾連忙取出長繩繫在車頭，約20名民眾連成一線，在水深及膝的湍急洪流中，頂著風雨逆勢把客車拉回，最終將車輛拉至高處安全地帶。

▲安陽部分城區完全泡水，有些車輛甚至還亮著車燈在水中載浮載沉。（圖／翻攝中國新聞週刊微博）

此外，安陽市受到暴雨侵襲，市區多數地區全泡在水裡，不少車輛開著大燈在水中載浮載沉，不清楚車內是否有人，情況十分危急。官方也緊急通知，全市公共運輸車輛停運，除必要的搶險救災人員和值班人員外全部居家辦公，所有地下商場、停車場人員全部撤離，確保安全。

根據河南省氣象台預報，河南境內持續發佈暴雨紅色預警。安陽、鶴壁、新鄉三地區西部與鄭州地區東部及許昌地區北部部分地區降水量已達50公釐以上，今（22）日降水持續，短時間累積降水量將超100公釐以上。