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行搶俄籍賣淫女！「利刃穿臉」刺進口腔害毀容　2狠男下場曝光

▲台中高分院11日依違反銀行法等罪將黃圓映判刑10年，其丈夫林鑫溢及胞妹黃鎂銀也依同罪名各判刑8年，並沒收172億餘元發還予被害人。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中高分院依攜帶凶器強盜罪判哈伯特有期徒刑8年。（圖／記者白珈陽攝）

記者莊智勝／台中報導

台中一名男子張俊益獲悉印度籍友人哈伯特(BHAVJOT)缺錢花用，竟提議2人一同佯裝性交易、搶劫賣淫女，2人商定後誘騙俄籍女子前往汽車旅館交易，並由張在外把風，哈伯特則持刀搶走財物，隨後還一刀刺穿女子臉頰，導致其毀容。2人遭起訴後，哈伯特還辯稱，是「拿鑰匙不小心劃傷」；但台中高分院法官不予採信，依攜帶凶器強盜罪判哈伯特有期徒刑8年，執行後驅逐出境，而張嫌則判7年3月。

判決書指出，張嫌109年11月透過臉書結識逾期非法居留的印度籍男子哈伯特，張嫌得知哈伯特缺錢花用，便提議一同共謀強盜案，兩人商定計畫後，由張嫌上網至論壇廣告訊息中與俄籍女子接洽性交易，並邀約前往某汽車旅館碰面，隨後由哈伯特騎機車載張嫌到場，並由張在外把風，哈伯特則持刀獨自入內。

哈伯特進房見到俄籍賣淫女後，隨即掏出刀子抵住其頸部，並與英文恫嚇「Give me money」，隨後得手一部iPhone手機，哈伯特隨即轉身想逃離，俄籍女見狀立即伸手攔阻，不料臉頰卻遭哈伯特猛刺一刀，利刃貫穿右部顏面、深入口腔，女子當場血流如注；隨後哈伯特與張嫌會合後迅速逃離現場，直到翌日中午2人才雙雙遭警方逮捕。

檢警調查，俄籍女子臉部遭刀刺傷，雖然當下立即送醫縫合，但右部顏面已經嚴重腫脹、毀容，隨後於去年12月帶傷離開台灣；而哈伯特落網後辯稱，自己當時並非拿刀，而是拿鑰匙時「不小心劃傷」女子臉頰。對此，台中高分院法官不採信哈伯特辯詞，痛批哈伯特危害社會治安、戕害我國國際形象，依法判其有期徒刑8年，執行後驅逐出境，而同夥張嫌則判7年3月，全案仍可上訴。

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