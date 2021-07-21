前科男闖豪宅偷竊失風　狠噴屋主辣椒水！落跑屁屁遭圍籬割破

記者黃宥寧／台北報導

31歲吳姓前科男，相中新北市淡水區某豪宅且觀察屋主作息，選在凌晨伺機而動闖入屋內翻箱倒櫃。正當快得手洋酒及現金1661元卻撞見屋主，吳嫌拿出辣椒水噴灑趁機逃跑，翻牆時不慎被圍籬割傷臀部等。士林地檢署偵結，依竊盜得手後為防護贓物、脫免逮捕施以強暴脅迫，涉犯準強盜罪，依法起訴。

吳嫌看準淡水瓦窯坑山區地處偏僻、人煙稀少，鎖定蕭姓男子（60歲）所居住的豪宅，長期觀察蕭男生活作息後，趁今年228連假凌晨5時許，心想蕭男可能已經出門遊玩，於是駕車停靠在路邊，翻越鐵籬笆進入獨棟住宅庭院，拿屋主的梯子爬上2樓，從冷氣孔進入屋內行竊。

▼吳嫌闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

得手金門高粱酒2瓶、葡萄酒1瓶、茅台酒1瓶、竹葉青、白酒以及字畫、紀念套幣、玉墜、佛珠、領帶夾以及現金1661元等物品，吳男狡猾的將贓物藏在產業道路旁的竹林，想再度返回屋內，欲搬走人參酒。此時，蕭姓屋主聽到聲音下樓，正好看到吳要攀爬鐵籬笆逃走，便從後方將他拉下，吳卻拿出辣椒水，朝屋主臉部噴灑，隨後逃脫。

但他在翻牆逃跑過程中，不慎被圍籬頂端的鐵網割傷，造成臀部「菊花」部位、左臂、右腋下、臉部等多處掛彩，還跑到附近鄰居家聲稱自己被追殺，鄰居見狀熱心通知警察到場協助。

▼闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方到場後，吳嫌一度謊報胞弟身分證字號，但由於警方日前就有偵辦過他的案件，隨即就將他拆穿，加上他身上獨有的刺青，認出他就是名在逃的通緝犯，更在他身上發現辣椒水、工具組以及1把摺疊刀。但他被捕後，只承認侵入住宅，更反控屋主拿刀殺他，否認用辣椒水攻擊他人。

蕭姓屋主在隔月17日找到被丟棄在路邊的古董字畫，確定吳男是2度行竊；對此檢察官認為，吳嫌為了脫免被逮捕竟以辣椒水攻擊屋主，涉犯加重準強盜罪，依法將他起訴。

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