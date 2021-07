多花245億防疫！新冠肺炎令東奧成「史上最貴奧運」　門票損失難補

▲ 東京奧運開幕倒數2天。(圖/達志影像)

新冠疫情肆虐全球,原定2020年舉辦的東京奧運延後一年,將於23日開幕。《日經亞洲》指出,此次奧運成本已經提高2940億日圓,來到1.644兆日圓(約150億美元,4200億新台幣),約為平均的2.5倍,遠高於2016年里約奧運,可能趕上2012年倫敦奧運紀錄,成為史上最貴夏季奧運。

根據牛津大學研究人員撰寫的《回歸尾部:奧運為何超支》(Regression to the tail: Why the Olympics blow up)報告,若排除帕奧會,1960年至2016年間夏季奧運平均花費為60億美元。但因新冠肺炎大流行及其他不可預見支出,東奧成本可能更高。

東京奧組委自2016年以來每年12月公布賽事相關費用,去年12月宣布增列960億日圓(約245億新台幣)的防疫預算,包括日本政府提供的160億,用於對選手及相關人員的檢測系統,包含可能與其有密切接觸的官員外包PCR檢測,以及升級樣本採集中心費用等。其餘800億費用將由日本政府及東京都廳平分,用於選手村及餐廳的防疫及外包消毒工作。

▲ 防疫措施所需費用令東奧支出大幅增加,圖為東奧媒體中心。(圖/達志影像)

除防疫費用,2020年版本的預算中,大部分既有支出項目金額都有所增加。業務預算項目顯示,選手村管理費用增加540億日圓,用於延長租期及醫療服務。延長租用車輛、監視器系統及票務系統外包合約導致費用上升,退票成本也增加。電力及其他設備則因賽事延後導致需要重新安裝,費用增加200億日圓。

自2020年12月預算公布至今,東奧觀眾政策發生劇變,自今年3月禁止外國觀眾,到7月日本民眾也被禁止入場觀賽。東奧原向海外觀眾賣出63萬張門票,如今票房收入化為烏有,該如何彌補成為一大問題。

奧組委一名官員說明,將進一步削減成本,以求在現有預算內舉辦賽事,「但若經過努力仍無法負擔費用,將與國際奧會(IOC)、東京都廳、日本政府及其他有關團體討論如何分攤費用。」由於門票收入損失造成的巨大缺口,成本分攤預計成為各界關注焦點。

