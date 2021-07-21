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500萬劑BNT最快9月抵台！慈濟「歷經28天」簽約　採購疫苗全數捐

記者林育綾／綜合報導

慈濟今（21）日與復星實業順利簽訂「500萬劑BNT疫苗」採購合約，將全數捐給主管機關供民眾施打，整個過程從正式送件申請到簽約，歷經了28天。而政府計畫連同日前台積電、永齡基金會取得洽購的1000萬劑BNT疫苗，一次用1500萬劑的規模排入整體規劃，由三個捐贈單位平均分配、同步供貨，由中央統籌運用，最快預計9月底能陸續抵台。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今天早上，正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

▲慈濟在6月23日正式送件申請採購疫苗。（圖／慈濟提供）

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慈濟採購疫苗捐贈案大事紀：

●6/23 慈濟送件申請

慈善事業基金會執行長顏博文於6月23日上午，在副執行長何日生及律師陪同下，前往衛生福利部食品藥物管理署，依程序正式送件，申請購買BNT德國原廠500萬劑疫苗。

慈濟當日表示採購BNT疫苗有三大理由：1、BNT疫苗是目前所知最好的疫苗之一。2、BNT現行產能的供應比較能夠符合緊急的需求。3、BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12至17歲青少年的疫苗。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今天早上，正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

▲慈濟慈善事業基金會在6月23日，正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

●6/24 食藥署：慈濟仍缺原廠授權書

而食藥署收件後，初步閱件在6月24日表示，慈濟仍缺最關鍵的「原廠授權書」及部分文件，將請補件再審議。慈濟對此則指出，與其他兩個民間單位一樣，需要政府授權，就可取得原廠授權書。

●6/26 總統蔡英文與證嚴法師視訊

▲▼慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

慈濟在6月26日上午發布新聞稿喊話，希望政府比照台積電及永齡基金會給予正式授權，採購BNT疫苗。當日下午，蔡英文總統下午致電慈濟證嚴法師，雙方視訊通話，蔡英文在視訊中對慈濟採購疫苗表達感謝與支持，並承諾採購的後續作業將交由防疫指揮中心處理，證嚴法師也祝福總統，並感恩政府的支持，「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭」。

●6/29 鴻海/永齡基金會、台積電先行

慈濟基金會喊話政府盼能盡速「取得授權」後，指揮中心指揮官陳時中也在6月29日表示，了解慈濟非常急，也很感謝，但還是先照原來步驟，「由前面2家公司（鴻海/永齡基金會、台積電）先進行，等路走清楚了，後續再進行速度就會比較快」。

陳時中也說，當時鴻海跟台積電的採購進度，雙方都非常滿意，但因為這不是上街買菜，採購本身有許多相關程序要進行。

●7/1 政府成立「慈濟捐贈疫苗專案」

政府7月1日公布決定依循鴻海/永齡基金會及台積電的申請模式，另立慈濟捐贈疫苗專案，並參考鴻海/永齡基金會及台積電專案之經驗，緊密接續推動，讓慈濟購捐500萬劑BNT疫苗。

▲上海復星成立專案小組，將賣台灣1500萬劑BNT疫苗。（圖／路透）

●7/4 傳出上海復星成立專案小組

鴻海／永齡基金會與台積電分別購買500萬劑BNT疫苗，在7月4日傳出已跟BNT代理商「上海復星醫藥」達成初步協議。當日更傳出，上海復星相當重視台灣採購疫苗，為了台積電、永齡基金會和慈濟成立專案小組，要賣1500萬劑疫苗。

●7/9 慈濟疫苗採購完成必要文件簽署

慈濟基金會在7月10日公布，經與政府共同努力下，7月9日就疫苗採購案已與行政院完成必要法律文件之簽署，慈濟也承諾，將迅速完成後續採購及捐贈疫苗的相關流程。

●7/13 慈濟循永齡台積電模式，傳出簽約

外界傳出慈濟有望7月13日完成簽約，對此指揮中心表示，由於已經有鴻海永齡跟台積電的模式，可以依循參考，政府將會持續利用此機制來協助慈濟。而慈濟當天回應，「合約的簽署仍在積極進行中，有進一步的訊息，一定盡快跟大家報告。」

●7/21 慈濟與上海復星成功簽約

慈濟與復星實業在7月21日順利簽訂「500萬劑BNT疫苗」採購合約，而行政院捐贈合約也已簽署，所購得的500萬劑疫苗，將全數捐給主管機關做為民眾施打之用。

而政府計畫連同日前台積電、永齡基金會取得洽購的1000萬劑BNT疫苗，一次用1500萬劑的規模排入整體規劃，由三個捐贈單位平均分配、同步供貨，由中央統籌運用，疫苗最快預計9月底能陸續抵台。

▲總統蔡英文表示，鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟基金會採購捐贈1500萬劑疫苗，將一併排入製程整體規劃。（圖／翻攝蔡英文臉書）

快訊／慈濟與復星成功簽約！「500萬劑BNT疫苗」全數捐給民眾施打

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