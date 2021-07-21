黃珊珊「前總長哥哥」首揭潛艦國造新進度　曝光中共攻台關鍵因素

▲前參謀總長黃曙光接受本刊專訪，揭露潛艦國造4年多來突破重圍的祕辛，他也對原型艦如期完工下水展現高度信心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統府日前公布國安團隊新人事異動，負責統籌潛艦國造的前參謀總長黃曙光6月底屆齡退伍，將轉任國安會諮詢委員，各方關注2024年潛艦國造原型艦能否如期下水？黃曙光在新職發布前接受本刊專訪透露，首艘潛艦細部設計已完成，裝備陸續到位，壓力船殼也正在做，證明我方採取跳過仲介商，直接跟各國原廠採購技術的方式，也能拿到所需裝備的輸出許可，原型艦預算得以控制，目前原型艦狀況、進度都可掌握，但過程不會張揚，「等做出來才會讓大家知道。」

黃曙光分析，中國在太平洋全力擴張軍力，美軍研判中共可能在2027年攻台的說法，有其根據，我方若能將拉台海防衛作戰地位，形塑西太平洋第一島鏈的重要，讓美、日及東亞等國理解，台海作戰將攸關各國利益，才能提升台灣的戰略地位。

蔡總統上任後推動潛艦國造，一直不被外界看好，黃曙光表示，台灣沒做過，不代表沒有能力發展潛艦，為了維護國家安全，必須要有新潛艦。「但沒有人要賣給你，不投入不發明，也沒有人能幫我們」，他並說這件事過去講了20幾年，美方一直說同意（賣或幫），卻一直沒有進展。

我國海軍除了早期接收美軍2艘二戰末期的潛艦，直到80年代的劍龍計畫，才向荷蘭購買2艘改良型旗魚級潛艦，但這4艘船齡老舊的潛艦，卻要肩負戍守台灣海峽的重任，未來潛艦國造能否如期完成，將成為台海防衛作戰的關鍵。

對此，黃曙光說，台灣若能部署潛艦在重要海域，對中共突破台灣，到太平洋做戰略包圍是一大威脅，台灣更能掌控海上生命線，擁有潛艦就能掌握不對稱戰略，「讓敵人不知道你在哪」，這將具有決定性的影響。

他透露，自己擔任海軍司令時曾應邀到夏威夷出席典禮，當時美方將領也曾問他的意見，他當時告訴美方，按照中共輿情、態勢，還有航母發展狀況，中共打台灣，至少12到15年，如今依時間推算，大約就是2027年。當時中共只有1艘航母遼寧號，這幾年又多了山東號，6年後應有第3艘航母，換句話說，第3艘航母建好，可能就是中共犯台時間點，但另項關鍵則是美軍在太平洋的戰力消長，也關乎中共動武時機。



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