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不能沒有你！12星座害怕失去的「4種暖心表現」

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲12星座不能沒有你的表現。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

當你喜歡一個人，會不自覺地想要對他好，不論世界有多紛擾，你的溫暖只想留給他，據《星座好朋友》網站分析，當12星座真心不想失去你的時候，會有哪些暖心舉動，一起來看看吧！

願意陪你做任何你有興趣的事情 
代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

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風象星座是很追求新鮮感的人，他們只想做自己覺得有趣的事情，所以如果是讓他們感到很無趣的事，絕對不會想找理由去做，如果他們喜歡你，為了打破自己的原則，就算是不感興趣的事，只要你喜歡，那就沒什麼不可以。

他們會願意陪你做任何你有興趣的事情，想花更多時間跟你相處，所以即便是自己無感，只要有你在身邊那一切都沒關係。

願意花時間與你相處
代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的人講求穩重並且實際的生活，對他們來說沒意義的事情，絕對不會浪費時間，在那些他們認為不重要的事情上，所以沒興趣的人，他們也是不太會花時間跟你相處。

除非是不得已，不然他們真的只願意把時間花在自己身上，可是如果他們真的喜歡你，那就一定會願意為了你，抽出自己的時間來陪伴你，也許不用每天膩在一起，可是只要你需要他們，他們就會出現，只為能有多點時間跟你相處，這樣的暖心行為其實就代表他們不能沒有你。

格外在乎你的感受，怕你受到半點委屈 
代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的人本來就比較貼心，先撇開對自己重要的人來說，就算是不熟悉的人，他們多多少少也會很在乎你的感受，所以如果你是他們喜歡的人，那就更另當別論了，他們一定會非常在乎你的感受，就怕你受到半點委屈。

他們會希望你每天都可以快樂，你快樂，他們就會快樂，為了你，什麼都可以，所有的痛苦跟悲傷也由他們來替你承擔，這樣的暖心舉動，就是愛上你的證據。

只在你面前很幼稚 
代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的人很愛面子，他們有著強大不允許被打擊的自尊心，總是希望在大家面前，他們可以是很厲害的，所以他們在大家面前，總是把自己裝得很堅強，把脆弱或是幼稚的一面隱藏起來。

可是如果你是他們喜歡的人，那他們自然會漸漸為你卸下心防，只希望可以更加靠近你一些，所以會在你面前有點脆弱、有點幼稚，他們的溫柔也只有你可以看得見，這樣的暖心可愛舉動，就是不能沒有你的證據。

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