給承諾就是愛？12星座男「這舉動」代表超在乎你

▲12星座男行為，透露出他在乎你的程度。（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

對你的感情是真是假，其實從對一個人的關心就能看得出來，當你愛真的一個人的時候，某些發自內心的小動作是真的藏不住，據《星座好朋友》網站分析，12星座男是真的在乎你，會有哪些行為，一起來看看吧！

代表星座：牡羊男、獅子男、射手男

這些星座男，如果真的在乎你，肯定會去試探你的心意，表面上看似單純問候你的近況，實際上是想試探你的感情狀態，如果你是單身，他們又會開始試探你對自己的感覺，會不會排斥自己的靠近，如果想要和你發展感情，也會想知道你有沒有他在一起的可能性。

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代表星座：金牛男、處女男、魔羯男

他們在乎在肯定會對你說出感動的話，因為這些星座男說不出口的肉麻，只有在某個時刻某個氛圍，才會對你透露自己的心，平常幾乎聽不到這些星座男說情話，因為感動的話更能夠代表他們的心，在乎你所以願意把心裡的感動說給你聽，讓你知道他們的深情。

代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

他們在乎你，肯定會在你面前很鎮定，這些星座男不一定是天生膽大，即使自己再膽小，在你面前也絕對不能弱掉，當你看鬼片被嚇到的時候，他們明明也怕得要命，卻守著你抱著你，告訴你不要怕，因為在乎你，所以假裝自己天不怕地不怕的樣子，只想讓你看見最MAN的一面。

代表星座：巨蟹男、天蠍男、雙魚男

如果這些星座男是真的在乎你，他們肯定會去了解你真實的想法，他們不會用自己的想法去判斷你，而是用自己的心去了解你，為了讓你對自己敞開心扉，這些星座男會先打開自己的心門，用真心和你交換真心，因為在乎你，所以希望看到最真的你，也希望你看到的是最真的自己。