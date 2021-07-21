吃鍋貼很肥？營養師：超過10顆熱量恐超標　

▲愛吃鍋貼一不小心可能攝取過多熱量。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

外皮酥脆內餡爆汁，讓人心不住一顆接著一顆吃，對於忙碌的外食族更是首選之一，不過，營養師提醒，一顆鍋貼熱量大約50~70多卡，民眾如果沒有注意數量，很可能一不小心就攝取過多熱量。

營養師高敏敏在臉書PO文寫下，「鍋貼你們吃幾顆才會飽呢？鍋貼方便又美味，對於忙碌的外食族更是首選之一，但你知道鍋貼的熱量嗎？」，並且列出不同種口味的鍋貼熱量列表給大家參考。

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▲鍋貼熱量一懶表。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

1.韭菜鍋貼 74kcal

2.青蔥鍋貼 72kcal

3.豬肉鍋貼 71kcal

4.高麗菜豬肉鍋貼 69kcal

5.辣泡菜鍋貼 68kcal

6.咖哩鍋貼 67kcal

7.玉米鍋貼 64kcal

8.雞肉鍋貼 63kcal

9.蔬菜鍋貼 58kcal

10.香菇鍋貼 51kcal (以上鍋貼熱量為每一顆30g之熱量估值）



加一碟30g醬油 熱量+27kcal 含鈉+1499mg

加一碟30g醋 熱量+11kcal 含鈉+471mg



營養師點出鍋貼熱量高的關鍵在於，「除了要加油煎，在製作的過程中，餡料多以肥肉較常見，一顆韭菜口味熱量直接達到74kcal，如果一次吃到10顆，熱量也不容小」，因此提供建議食用數量，「女生8顆、男生10顆為限，可以選擇低熱量口味或是原味，可以額外搭配蔬菜、水果或是無糖飲料，避免一下子攝取過多熱量」。



最後，她不忘提醒，沾醬部分也要注意，「衛福部建議成人每天攝取的鈉含量應小於2400mg，有高血壓的人更要減少到1200mg，如果吃鍋貼還沾一整碟醬油，鈉含量直接超過一天可以攝取量的一半」，希望大家都能吃得健康。