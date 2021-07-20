健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交

▲桃園0720疫情說明記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市20日新增2例本土案例，其中案15543因曾接觸確診者案15407，而經對方告知確診後，他自行購買快篩試劑篩出陽性，隨後到醫院採檢確診。對此，衛生局長王文彥表示，桃園近10日以來，有一半的確診個案為特殊交友圈所產生，因此他也呼籲，「交朋友要避免違規或是危險的社交環境」。

桃園今日新增個案，其中案15543為確診者接觸者，案15544仍在調查中，另外案15551、案15552則為境外移入。

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鄭文燦表示，案15543為20多歲男性，因曾接觸案15407，再經過對方告知確診後，他自行購買快篩試劑篩出陽性，隨後到醫院採檢確診，而其足跡8天內就遍布5大旅館。

衛生局長王文彥補充說明，該個案曾經擔任健身教練，不過目前待業在家，而其跟15407有些交往，足跡上也都已顯示出來。對此，王文彥提到，桃園近10日以來的本土個案有26人，而其中13人就是特殊交友圈所產生出來的，而這些個案又會影響到職場以及家人，因此呼籲，「交朋友要避免違規或危險社交環境」，若有症狀或自我懷疑，請立即撥打1922，「希望交友的行為還是要安全」，有任何問題衛生局也都會盡力協助。