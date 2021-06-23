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石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

▲石門水庫蓄水率逾五成。（圖／北水局提供）

▲石門水庫蓄水率逾五成。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園石門水庫因梅雨鋒面帶來連日降雨，水庫蓄水率今日達到55.8%、蓄水量1億1130萬噸，由於水庫蓄水率逼近6成，關心水情網友於臉書直播稱「水庫燈號已由月餘前橙燈轉為藍燈」；然北水局指出，桃園水情燈號，由減量供水的橙燈，目前只轉為減壓供水黃燈，呼籲市民朋友仍需節約用水。

受到這一波梅雨鋒面帶來雨量之賜，桃園石門水庫蓄水率月餘來，水位不斷增加，位於水庫集水區上游的薑母島，月餘前因水位低居民出入船舶都擱淺在島岸，現今水位增加，居民駕著平日的交通工具船舶出入，並有網友臉書直播對於水庫蓄水率已過五成，宣稱水庫燈號已由橙燈轉藍。▲石門水庫蓄水率逾五成。（圖／北水局提供）

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然北區水資源局23日表示，燈號調整須依未來供水需求及降雨預測考量（如農業及公共用水等），再由中央災害應變中心確定。因此，現今水情好轉，依石門水庫蓄水量，仍需推動各項調度、備援、節水方案，提升桃園的抗旱能量。

桃園市政府指出，中央災害應變中心已於日前宣布，桃園每月1,000度工業用戶節水率調整為7%，非工業用戶節水率調整為10%，而游泳池、三溫暖、水療業則因疫情三級警戒，仍維持不開放。此外，水情好轉，目前仍由減量供水的橙燈，轉為減壓供水黃燈。

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