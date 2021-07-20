26屁孩群聚鬥毆挨罰252萬　為討6萬債...創新北最高裁罰紀錄

▲為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，被警方全數帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區本月2日凌晨發生26人群聚鬥毆事件，警方出動快打部隊到場將眾人一網打盡，訊後依妨害秩序、殺人未遂罪送辦，並依傳染病防治法「室外不可超過10人群聚」規定開罰，衛生局開出罰單，10名未成年每人6萬，加上16名成年每人12萬，總計252萬罰鍰，創下新北開罰以來最高紀錄。

據了解，鄭姓男子（34歲）與吳姓男子（52歲）疑因毒品交易，產生6萬元債務糾紛，雙方多次以電話、通訊軟體協商，談判破裂後，雙方2日凌晨在三樹路狹路相逢，鄭男率領20多名小弟開車、騎車到場，手持刀棍對吳男方猛攻，現場一片混亂，多人受傷。

▲▼警方到場控制涉案犯嫌，並查扣作案棍棒、西瓜刀。（圖／記者游宗樺翻攝）





警方經調閱監視器，循線將逃離現場的涉案人一一帶回，統計後共有26人涉案，全案將依殺人未遂、妨害秩序罪嫌偵辦，同時依《傳染病防治法》移請衛生局開罰。

如今衛生局裁罰出爐，26名滋事者全罰，其中10人未滿18歲，每人罰6萬，另16人則每人罰12萬，總計252萬元罰鍰！衛生局表示，裁處書及繳費單已寄出，是新北依照傳染病防治法開罰最重的案件。

得知26人被罰，三峽警士氣大振，有警員表示，「真是療癒人心的結果」、「水啦」、「疫情期間還搞群聚鬥毆，罪有應得」。

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