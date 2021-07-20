叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬



記者邱中岳／台北報導

北市刑大掌握情資，有詐騙集團在屏東地區承租整棟旅館，當作詐騙機房大本營，並打給在美國的台灣人或大陸人，佯稱個資到盜用販毒，伺機要求被害人將銀行金錢監管，將近1年以來，不法獲利超過1千7百萬，警方也逮捕幕後的叔姪檔。

警方調查，35歲的葉姓男子與32歲的謝姓男子，2人原本為遠房叔姪親戚，由葉男提供金援讓謝男在屏東成立詐騙機房，謝男還趁疫情期間，屏東旅宿業經營不善，直接承租整棟旅館，讓旗下話務手可以進駐撥打詐騙電話。

▲叔姪組詐騙集團，在屏東租整棟旅館當機房，1年內海撈1700萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，謝姓男子等人主要利用疫情期間，撥打室內電話給位於美國的中國、台灣的工程師，宣稱個資遭盜用販毒，再利用假檢察官取信被害人，宣稱要凍結帳戶，要被害人把錢匯出來進行監管，許多被害人直接匯款至指定帳戶。

警方估計，被害人出過10人，全部都是台灣、中國在美國作的工程師，警方在2020年3月接獲線報，半年後鎖定位於屏東的機房，逮捕37歲的周姓話務手等15人，後續又在高雄查獲洗錢用的水房等5嫌，最後在近日於台中逮捕幕後叔姪。

▲葉姓男子（左）提供資金給謝姓姪子經營詐騙機房，最後遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，葉、謝2人經營詐騙機房，將近1年時間不法獲利就1千7百多萬，甚至還住豪宅、開名車，警方也查出，2人從以前就有類似的詐欺案件，且到案的18名小弟，主要都是重操舊業，甚至有剛從看守所離開，又開始做起老本行。

警方陸續逮捕20名嫌犯到案，並起獲相關贓證物，訊後則依造詐騙罪嫌將20人移送屏東地檢署偵辦，其中包含叔姪在內的20人遭聲押，最後法官裁定叔姪在內等15人收押禁見。

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