　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬


記者邱中岳／台北報導

北市刑大掌握情資，有詐騙集團在屏東地區承租整棟旅館，當作詐騙機房大本營，並打給在美國的台灣人或大陸人，佯稱個資到盜用販毒，伺機要求被害人將銀行金錢監管，將近1年以來，不法獲利超過1千7百萬，警方也逮捕幕後的叔姪檔。

警方調查，35歲的葉姓男子與32歲的謝姓男子，2人原本為遠房叔姪親戚，由葉男提供金援讓謝男在屏東成立詐騙機房，謝男還趁疫情期間，屏東旅宿業經營不善，直接承租整棟旅館，讓旗下話務手可以進駐撥打詐騙電話。

▲▼ 叔姪組詐騙集團，在屏東租整棟旅館當機房，1年內海撈1700萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲叔姪組詐騙集團，在屏東租整棟旅館當機房，1年內海撈1700萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，謝姓男子等人主要利用疫情期間，撥打室內電話給位於美國的中國、台灣的工程師，宣稱個資遭盜用販毒，再利用假檢察官取信被害人，宣稱要凍結帳戶，要被害人把錢匯出來進行監管，許多被害人直接匯款至指定帳戶。

警方估計，被害人出過10人，全部都是台灣、中國在美國作的工程師，警方在2020年3月接獲線報，半年後鎖定位於屏東的機房，逮捕37歲的周姓話務手等15人，後續又在高雄查獲洗錢用的水房等5嫌，最後在近日於台中逮捕幕後叔姪。

▲▼ 叔姪組詐騙集團，在屏東租整棟旅館當機房，1年內海撈1700萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲葉姓男子（左）提供資金給謝姓姪子經營詐騙機房，最後遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，葉、謝2人經營詐騙機房，將近1年時間不法獲利就1千7百多萬，甚至還住豪宅、開名車，警方也查出，2人從以前就有類似的詐欺案件，且到案的18名小弟，主要都是重操舊業，甚至有剛從看守所離開，又開始做起老本行。

警方陸續逮捕20名嫌犯到案，並起獲相關贓證物，訊後則依造詐騙罪嫌將20人移送屏東地檢署偵辦，其中包含叔姪在內的20人遭聲押，最後法官裁定叔姪在內等15人收押禁見。

40年老牌華僑大舞廳亮熄燈號　80年代動滋龍頭一路紅到日本

無業男缺錢向友人批貨轉售　被搜出713包毒咖啡+K他命

ET快訊
戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲！網：戴罪立功
重大研究！美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒　連SARS也
快訊／選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：
烟花午後變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸
快訊／韓大咖女星確診新冠肺炎！　密切接觸染疫工作人員
烟花後面「長出第三颱」模式曝！　路徑恐偏南撞進台灣
快訊／「查帕卡」搶先變中颱！最新路徑預測出爐
比奧運「窮到只能一台飛機嗎」！　小小瑜驚曝總教練掛名內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

不想去教召！24歲男喊：我感冒發燒　法官抓包「全是裝的」下場慘爆

網PO「疫苗破壞天然抗體」 　他說好心提醒親友下場慘了

快訊／高雄女疑觸電葉克膜搶命　倒地旁水溝測出175伏特電壓

叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬

高雄女涉水倒地命危　技師抓漏電！4供電系統暗藏真凶

臉書轉PO「捷運站附近確診者往生」！他被逮喊：路邊攤聽來的

回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

不想去教召！24歲男喊：我感冒發燒　法官抓包「全是裝的」下場慘爆

網PO「疫苗破壞天然抗體」 　他說好心提醒親友下場慘了

快訊／高雄女疑觸電葉克膜搶命　倒地旁水溝測出175伏特電壓

叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬

高雄女涉水倒地命危　技師抓漏電！4供電系統暗藏真凶

臉書轉PO「捷運站附近確診者往生」！他被逮喊：路邊攤聽來的

回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

高端4特點逼近「最好的新冠疫苗」！李秉穎：保護效果可達9成

高雄副市長帶隊興達港漁市宣導　「肩並肩」要遊客保持社交距離

10／1上線！　持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

台灣體壇照妖鏡！「25年歷任中華奧會主席」曝光　網：被財團綁架

吳亦凡登BBC各大外媒！陸網：他是加拿大人非國人

費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「家中1怪癖」：怎毛病那麼多

比賽輸了！賽鴿遭「剪斷羽毛」丟沙灘　救援人痛心：牠們也是生命

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

爽搭商務艙長官名單曝光　李德維：若非臨時取消恐怕還會加一個唐鳳

蔡英文承諾跳票！　他抓包：商務艙根本不在體育署規劃

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

直擊高雄「暴雨吞車」　鹽埕水位達半個輪胎高

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

更多熱門

相關新聞

東奧近60人確診！　美第一夫人仍將出席開幕式

東奧近60人確診！　美第一夫人仍將出席開幕式

東京奧運開幕倒數4天，卻屢傳選手與人員確診消息。但白宮發言人莎琪今天表示，美國第一夫人吉兒訪日行程沒有變動，成員會遵循嚴謹防疫措施，限縮與大眾的接觸及活動範圍。

貝佐斯升天！「新雪帕德號」上太空破3紀錄

貝佐斯升天！「新雪帕德號」上太空破3紀錄

美副國務卿是否訪中？　國務院點出2前提

美副國務卿是否訪中？　國務院點出2前提

美起訴4名中共國安部駭客！　12國遭網攻

美起訴4名中共國安部駭客！　12國遭網攻

美英歐盟北約遭網攻　指控中國發動

美英歐盟北約遭網攻　指控中國發動

關鍵字：

叔姪工程師詐騙美國假檢警

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

京站威秀7／20全面關閉消毒！

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面