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《紐時》調查太魯閣出軌案　揭台鐵弊病釀「一場本可避免的災難」

▲▼太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲台鐵408次太魯閣號今年4月發生出軌事故，釀成49死218傷悲劇。（圖／消防署提供）

記者吳美依／編譯

台鐵408次太魯閣號今年4月發生出軌事故，釀成49死218傷悲劇。《紐約時報》調查報告指出，儘管檢方指控承包商李義祥等人過失致死，但這起意外的發生根源比表面上看來深刻許多，原本甚至可以避免，卻因台鐵的「系統性失誤」釀成台灣70年以來最嚴重的鐵路災難。

《紐約時報》採訪前任與現任官員、台鐵員工、承包商與安全專家指出，儘管台灣以優良管理及負責任的社會自豪，交通方式也越來越多，台鐵卻深受自滿文化與監督不力之苦，承包商管理不善、維修問題惡化、官員忽視安全警告等等弊病都導致事故發生。

鐵路安全專家、政府顧問廖慶隆2017年就發現鐵道狀況非常糟糕，要求與交通部官員會面，「我告訴他們，鐵路發生事故只是時間早晚的問題」。國家運輸安全調查委員會委員李綱也說，「這場事故本來是可以避免的」。

儘管蔡政府在2018年普悠瑪出軌案後就呼籲改革，但僅提出一些建議，缺乏結構上的改變。台鐵歷來的改善承諾也收效甚微，雖然5月以對太魯閣事故現場「監督與管理不足」為由懲處12名員工，卻沒有一人遭到解雇。

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌案空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）

報導引述官方報告與受訪者說法指出，台鐵安全流程與建設工程管理出現缺失，時常跳過或延遲車廂及鐵路的維修，只為了讓火車按時運行，不僅未能提供員工足夠設備與安全培訓，甚至根本沒有徹底實施它所宣稱的改革措施。

台鐵在疫情前每日提供超過50萬次乘載量，但2012年以來已發生316起大型事故，包括相撞與出軌，一共釀成437人死亡。勞動部在太魯閣案後，著手調查台鐵195項進行中的工程，發現306處工地出現安全違規行為，例如沒有加裝護欄或未能實施適當風險評估，其中15項已經停工。

台鐵前局長鹿潔身在該機構工作38年，他透露，「發生意外時，台鐵通常的反應是召開會議、討論，組織一場講座與演習，告訴員工正確程序是什麼，然後就回歸日常生活了」。

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲太魯閣事件成為台灣70年以來最嚴重鐵道事故。（圖／記者陳煥丞攝）

《紐約時報》寫道，台鐵曾是台灣交通網絡上的明珠，如今在許多方面卻成為僵化遺跡，難以提升營運效率或增加利潤。儘管如此，工會、政客等強大支持者保護台鐵免於負責，也阻礙迫切需要的營運及管理改革，加上鐵路便當及日式建築風格車站廣受大眾喜愛，上述因素都使得改革之路困難重重。

前交通部長賀陳旦表示，「將近1個世紀以來，台鐵在政治利益分配上扮演著重要角色」。台鐵票價已經凍漲25年，營運成本卻持續上漲，難以維持收支平衡，目前赤字約140億美元。儘管如此，由於民選政治人物擔心選民反彈與政治後果，因此阻礙票價調升，不願放棄無利可圖的鐵路路線，且沒有人敢正視員工退休金不斷增加的問題。

台鐵在太魯閣出軌後表示，將在鐵路沿線裝設更多護欄，攔阻掉落的殘骸與異物，架設感應器警告駕駛可能出現的障礙物，並且善用監視科技監測工地品質。此外，政府也計畫給予每位罹難者的家屬1570萬元新台幣賠償金。

儘管如此，罹難者家屬仍擔心再度錯失改革機會，38歲的陳鵬年（Chen Peng-nian，音譯）因太魯閣出軌失去了妹妹和女兒，他表示，台灣的政治領袖「呼籲改革和改進，我也可以這樣說。但他們實際上在做什麼？我不知道。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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