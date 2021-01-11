大潤發真的不一樣！法國名廚進駐賣場　情境式居家體驗讓你逛到不想走

▲大潤發新竹忠孝店全面大翻新，還能直接在賣場享用法國名廚餐點，讓民眾能在購物過程中享受到更多樂趣。（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

大潤發真的不一樣了！為了提供所有消費者更溫暖的購物體驗，近日「台北中崙店」、「台北中和店」及「新竹忠孝店」都進行全面大改裝。身為新竹人共同回憶的「新竹忠孝店」從十月底悄悄將店面翻新，除了引進平價運動服飾迪卡儂、設置「情境式家具」區，法國名廚同樣也進駐賣場，結合台灣在地食材設計的美味異國料理，讓你逛累了就能坐下來享用，滿足饕客味蕾，繼續跟大潤發共創優質購物旅程。

在2021年一走進大潤發新竹忠孝店，就會發現整體變得十分明亮，這次將地磚更新鋪成灰色步道，再加兩旁商品區以不同顏色的地板區隔，讓消費者能夠跟著步道輕鬆穿梭不同的購物區域，也能藉由地板的顏色分辨不同購物類型，省去以往找商品的時間。逛到一半時還會發現地板上出現「彩色跑道」，這也是新增的一大特色，與平價運動品牌合作，將迪卡儂直接搬進大潤發，提供給消費者更多的購物選擇。

如果仔細觀察，就會發現在走道旁出現了「居家客廳」這佈景，以往大潤發的傢俱區全都擺在一起，讓民眾自行挑選想要的物品，但許多人不一定能夠想像實體的模樣，更沒辦法親眼看到佈置後的樣子。這次新竹忠孝店以「情境式居家」為主題，直接將設計好的整套家具擺放出來，讓消費者能夠實際看到後再決定是否要購買，而溫暖、富有設計感的「情境式居家」一出現，就吸引許多人在這邊體驗如同在家的放鬆感。

▼以顏色區隔購物種類，讓消費者能更直接知道購物類型的差異。

▼「迪卡儂」彩色步道穿梭在賣場中更添趣味。

▼情境式居家佈置就像回到家中一樣溫暖。

由22年豐富經驗的待過米其林餐廳的法國名廚Michel Bru也親自設計一系列異國料理菜單進駐「我的料理職人」，在大賣場逛累後就能原地坐下，直接享用像是紅酒牛肉義大利麵、茄汁雞腿義大利麵、碳烤雪花豬肉飯等料理，讓你不用出國就能嚐到各國的美味。尤其是「紅酒牛肉義大利麵」這道手路菜更是主廚超推料理，以紅酒入味搭配燉煮到入口即化的牛肉，光用聞的就讓人陶醉。此外，在一旁的熟食區、壽司區及飲料區的餐點都可以直接到賣場內櫃檯結帳，讓你「想吃什麼就自己挑」，完全不用擔心挑不到喜歡的料理。

在一旁的「烘焙區」也提供現烤出爐的美味麵包，整齊的放在架上讓人一看就食指大動；壽司（生魚片）區也特別用木質隔板將食品架高，簡單的小巧思卻將衛生問題考慮到最仔細，也讓整體區域看起來更像從日本壽司櫃檯直接捏好送出的一樣，成為新竹忠孝店熱門區域。

▼紅酒牛肉義大利麵是主廚手路菜，推薦為必吃料理。

▼法國名廚設計美味異國料理加上熟食區餐點，超過上百種搭配可以任君挑選，逛累了就能直接在賣場開動。

最後，在這次大翻新中新竹忠孝店也將許多區域進行重新規劃，讓民眾能感受更直觀、舒適的購物體驗。像是積木體驗區能夠讓家長帶的小孩一同在積木牆上同樂；3C家電區改以品牌作為分類，讓民眾能夠直接找到特定的品牌，大幅縮短選購的時間；進口食品區陳列許多國外進口的餅乾、糖果，讓現在不能出國的非常時期也能享用到國外的滋味；最後的紅酒牆也是會讓所有「酒國英雄」暴動的區域，一整排紅酒直接擺放在貨架上，想要什麼風味應有盡有，再加上清楚的產地標示，更能「買的安心、喝得放心」。

▼積木體驗區提供親子同樂的所在。



▼想吃什麼新鮮水產，來這就對！

▼一整排擺放好的紅酒區看起來氣勢十足。

為歡慶大潤發三家店全新改裝開幕，新竹忠孝店推出「消費滿500元摸彩」活動，從12月31日起至2021年1月13日，只要在賣場內消費滿500元就可以獲得乙張摸彩卷、以此類推，有機會能抽中PS5（光碟機版）上等大禮。此外，只要打卡分享並加入新竹忠孝店粉絲團，除了能第一時間掌握優惠好康外，更能抽超夯筋摩槍。最後，從2021年1月1日至2月28日，每週六、日持大潤發聯名卡到自助結賬區消費單筆滿1,500元，贈送100元大潤發即享券（活動期間最高上限800元），讓所有消費者不只能看到全新裝潢的新竹忠孝店，還能體驗更溫馨的購物再將所有好康通通帶回家。

更多活動詳情請見大潤發官網：https://news.rt-mart.com.tw/main/2183#NEW

-大潤發忠孝店-

新竹市忠孝路300號（營業時間：07:30~23:00）

-大潤發中和店-

新北市中和區中山路二段228號B2（營業時間：07:30~23:00）

-大潤發中崙店-

台北市八德路2段306號B2（營業時間：08:30~22:30）