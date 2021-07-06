非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

▲吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國友邦史瓦帝尼為非洲最後一個君主專制國家，自上月底爆發大規模抗議，民眾上街要求民主改革，卻遭當局武力鎮壓，死傷無數。對於史瓦帝尼現況，外交部長吳釗燮5日致電史王辦公室主任甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze），盼史國得以早日恢復穩定。

外交部6日表示，自史瓦帝尼6月28日爆發群眾暴動事件以來，外交部與駐史國大使館注意並掌握史國政局發展，對於發生縱火搶劫等不幸事件，表達遺憾及慰問之意。



外交部指出，我國與美國、英國、歐盟等駐史國使館及代表團於本年7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話，鼓勵所有利害關係者以尊重基本自由及法治為原則，透過和平及建設性的方式解決問題，並對暴力行為予以譴責，呼籲對非法肇事者經調查後應依法制裁。



外交部也透露，吳釗燮5日致電甘梅澤，表達我方樂見史國邀請包括SADC等非洲區域組織訪史進行事實調查，相信透過建設性的對話，史國得以早日恢復穩定，並感謝史國政府調派警力維護我僑民安全。

吳釗燮也重申，我國將持續與史國政府在社會重建及對抗新冠肺炎疫情工作上進行互利互惠的合作。