　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

▲吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

▲吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國友邦史瓦帝尼為非洲最後一個君主專制國家，自上月底爆發大規模抗議，民眾上街要求民主改革，卻遭當局武力鎮壓，死傷無數。對於史瓦帝尼現況，外交部長吳釗燮5日致電史王辦公室主任甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze），盼史國得以早日恢復穩定。

外交部6日表示，自史瓦帝尼6月28日爆發群眾暴動事件以來，外交部與駐史國大使館注意並掌握史國政局發展，對於發生縱火搶劫等不幸事件，表達遺憾及慰問之意。

外交部指出，我國與美國、英國、歐盟等駐史國使館及代表團於本年7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話，鼓勵所有利害關係者以尊重基本自由及法治為原則，透過和平及建設性的方式解決問題，並對暴力行為予以譴責，呼籲對非法肇事者經調查後應依法制裁。

外交部也透露，吳釗燮5日致電甘梅澤，表達我方樂見史國邀請包括SADC等非洲區域組織訪史進行事實調查，相信透過建設性的對話，史國得以早日恢復穩定，並感謝史國政府調派警力維護我僑民安全。

吳釗燮也重申，我國將持續與史國政府在社會重建及對抗新冠肺炎疫情工作上進行互利互惠的合作。

ET快訊
快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客全部罹難
18歲男撞死騎士　死者家屬幫求情：別讓他有前科
紅襪投手走向一壘罵大谷翔平「賤人」！　鐵粉怒了
快訊／高端疫苗向巴拉圭申請三級臨床　與AZ進行比對性試驗
當沖狂賺幾十萬！他「交易額度爽開到300萬」　短短5天悲劇了
被當搖錢樹養一家8口　「小趙雅芝」累到罹癌25歲病逝
她吃下「巧克力」斷片：老公救我！　慘遭性侵還得性病
全文／蔡英文：台灣已取得700萬劑疫苗　曝台積電、郭台銘BN

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

日113萬AZ後天送達　謝長廷：「善用這些疫苗」是最好的感謝

非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

蔡英文拜託國人打疫苗「有注射、有保護」　盼七月底前接種率25%

蔡英文曝「BNT來台」最新進度　郭台銘、台積電積極進行中

7千片N99口罩送給醫師公會　新北小英之友會募7百萬捐贈6醫療院所

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

日113萬AZ後天送達　謝長廷：「善用這些疫苗」是最好的感謝

非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

蔡英文拜託國人打疫苗「有注射、有保護」　盼七月底前接種率25%

蔡英文曝「BNT來台」最新進度　郭台銘、台積電積極進行中

7千片N99口罩送給醫師公會　新北小英之友會募7百萬捐贈6醫療院所

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

8大ESG基金監理規範出爐　26檔半年內需補正！

死者頭七！彰化喬友大樓惡火奪4命　中市消防局也換黑白色調哀悼

美國窘態暴露問題　謝金河點名這些股「下半年大贏家」

快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客確定全部罹難

謝忻「比基尼+T字小褲」辣爆！　酥胸美臀全放送…100張美照曝光

26歲英國辣妹在家只穿內衣褲　引來鄰居寫小紙條「要求1件事」

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

29歲Pornhub女星握藏密硬幣離奇亡　生前詭異身影曝光

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

總底價27.4億　中石化重啟亞灣3千坪土地標售

政治熱門新聞

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

擁翠山莊、鴻禧等豪宅　李坤儀身價驚人

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

快訊／侯友宜宣布：新北幼兒園、安親班近1.2萬人　後天開打疫苗

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

快訊／通通打莫德納！北市8日開放68歲↑民眾預約疫苗　最快11日接種

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

更多熱門

相關新聞

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

受到梅雨滯留鋒面影響，日本靜岡及神奈川兩縣自本月2日起降下破紀錄豪雨，其中在靜岡縣熱海市引發土石流，大片房屋及20餘人遭沖走，有民眾拍攝到土石流傾瀉而下的畫面，驚心動魄。外交部長吳釗燮瞭解災情後，立即指示台灣日本關係協會秘書長郭仲熙向日本台灣交流協會台北事務所表達關懷慰問之意，同時也指示我國駐橫濱辦事處向熱海市政府致意慰問。

吳釗燮套出AIT處長心底話　酈英傑親吐對「台灣心聲」

吳釗燮套出AIT處長心底話　酈英傑親吐對「台灣心聲」

台友邦「史瓦帝尼」示威暴力升溫

台友邦「史瓦帝尼」示威暴力升溫

富邦慈善基金會攜普生捐贈「抗體試劑」　供友邦8萬多人使用

富邦慈善基金會攜普生捐贈「抗體試劑」　供友邦8萬多人使用

吳釗燮示警中共武統　國台辦回應

吳釗燮示警中共武統　國台辦回應

關鍵字：

吳釗燮史瓦帝尼民主改革鎮壓

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面