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快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電

▲▼高雄快訊。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市鳳山、鳥松大停電，影響戶數為1415戶，另外仁武的仁新路以及中正路也有995戶受到影響，台電表示應該是雷擊造成，現在搶修當中。
 

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