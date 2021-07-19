快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電

今天開獎的威力彩頭獎上看7億元，多數人一輩子都賺不到，不過若要拿這7億元來買房子感覺沒那麼多，因為7億元可能連養1戶「帝寶」都有難度，但卻可在台中買4戶第一豪宅「聯聚中雍大廈」，在高雄入手7戶今年實價登錄總價最高的「京城KING PARK」。