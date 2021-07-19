快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電 記者吳奕靖／高雄報導 最新消息！高雄市鳳山、鳥松大停電，影響戶數為1415戶，另外仁武的仁新路以及中正路也有995戶受到影響，台電表示應該是雷擊造成，現在搶修當中。 ET快訊 秀這張照被出征 賴清德道歉：不知選手搭的是經濟艙 東奧國手全搭經濟艙掀怒火！ 潘文忠：安排回程「全搭商務艙」 快訊／高雄女走過積水瞬間倒地 電流竄全身無心跳 不讓戴資穎坐商務艙 教育部曝原因 經濟艙事件引怒火 戴資穎爸爸說話了！ 快訊／教長、體育署長認了思慮不周！ 向戴資穎和所有國手道歉了 快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電 快訊／東奧國手「全搭經濟艙」出征 潘文忠鞠躬道歉了 LIVE／戴資穎「擠經濟艙」惹眾怒 教育部長記者會緊急說明 快訊／擠掉戴資穎「爽搭商務艙」！ 完整商務艙36成員名單曝光 快訊／戴資穎被迫擠經濟艙 蔡英文道歉了 吳亦凡私訊女偶像再+1 渣喊「被那些女生占了大便宜」網氣炸 快訊／蘇貞昌致電向戴資穎道歉 震怒說話了！ 快訊／潘文忠19：30親上火線說明「戴資穎搭經濟艙」風波 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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