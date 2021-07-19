戴資穎搭經濟艙引公憤　王婉諭急調專機名單揪「商務艙長官」

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對台灣東京奧運代表團搭乘專機前往日本東京，但羽球天后戴資穎卻被安排搭乘經濟艙，戴在臉書發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴爸在接受媒體訪問時，更直言「選手在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好」。時力立委王婉諭表示，「看到這樣的新聞，實在讓人傻眼到不行！」

王婉諭指出：每個人的體質及搭乘交通工具的習慣都不一樣，既然體育署做不到讓選手都能搭乘商務艙的承諾，那為何不能事先告知選手，或是開放讓他們能夠自行找贊助，選擇最適合自己的交通方式呢？



「更令人無法接受的是，還傳出坐商務艙的，竟然是代表團長官官員？」、「選手們眼睜睜看著其他高官坐上商務艙，不僅感覺被騙，甚至更絲毫感受不到政府對於選手的重視！」



王婉諭表示，台灣選手在踏上東京奧運最高的運動競技舞台之前，我們應該想辦法給予選手足夠資源、協助選手們調整到最佳狀態；但國人對於體育署及各個中華體協的期待早已消失殆盡，甚至只能卑微地希望他們不要扯選手後腿就好。

王婉諭說：就算多年前號稱「體育改革成功」了，至今，仍沒有人敢對體育署、體育協會，懷抱任何期待。連最基本的交通方式都能出包，我們的政府口口聲聲說有多重視選手，誰會相信？



她證實，已經向體育署索取日本東京奧運包機搭乘名單，稍晚會公布讓民眾來公評，在體育署眼中，到底是誰比賽場上的主角重要？能夠優先於選手、舒服地享受商務艙。

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