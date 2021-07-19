網不滿戴資穎出征只能搭經濟艙　灌爆潘文忠臉書狠酸：超挺國手的

▲奧運代表團搭乘包機前往日本東京畫面。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部部長潘文忠今（19日）下午在臉書發文提到，奧運代表團就要搭乘包機前往日本東京，不過，潘文忠曾說過「選手和教練都會搭商務艙前往參賽」，羽球世界球后戴資穎的爸爸戴楠凱不滿表示，「卻沒有被事先告知搭經濟艙，被騙的感覺很不舒服。」許多網友湧入潘文忠臉書，要教育部出來說明。

疫情關係，本次在國內的選手和教練團，都採取統一包機方式、乘坐經濟艙前往東京，僅有代表團長官和總教練能搭商務艙，因此不像過去的奧運，選手可以自由選擇航班或是搭乘個人贊助的航空公司或選擇機位前往。這讓戴資穎有些不習慣，在IG動態寫下，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

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▲▼東奧選手搭經濟艙，教育部長潘文忠臉書被網友洗版 。（圖／翻攝潘文忠臉書）



有網友不滿說，「商務艙給長官及教練坐，本末倒置！」，更有人大酸「你們真的超挺國手的，人家冒著染疫風險去為國出征，結果你們給要上場比賽的選手坐經濟艙，自己的官員爽坐商務艙，真的是超級力挺的。」，還有人說「我們有窮到選手只能坐經濟艙嗎？？」。

還有網友說，「結果長官跟教練不用上場比賽的坐商務艙，要比賽的國手們坐經濟艙，奧運是長官跟教練去比嗎？安排旅宿的自肥捧LP成這樣都不會覺得不要臉？」不少網友都說，「說好的商務艙呢？你們好意思啊。」

▲有網友不滿說，「商務艙給長官及教練坐，本末倒置！」（圖／翻攝潘文忠臉書）



對此事件，教育部回應記者要問體育署，記者致電潘文忠則未接。體育署競技組專門委員戴琬琳回應，「體育署有和抵達東京的中華代表團本部確認後，此措施是經過防疫協調官、防疫醫師開會決定，以防疫和安全出賽為最優先考量，才安排全都搭乘經濟艙。」

▲戴資穎在IG動態寫下，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」（圖／記者湯興漢攝）