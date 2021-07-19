PTT淪疫苗認知作戰窗口？徐巧芯爆：熬夜查47帳號「74%挺民進黨」

記者杜冠霖／台北報導

針對國家安全研究院《國防安全研究所》最新的一份報告指稱PTT八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，台北市議員徐巧芯質疑，報告中列出的數個帳號很多過去甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，「這到底是誰的認知作戰？」徐巧芯表示，她自己熬夜調查這些帳號，「在被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74%」。

徐巧芯19日在臉書發文指出，自己身為PTT長期版友，裡面有幾個帳號看過多年，心中有所疑惑。一方面，該文的方法，只是以他們是否批判台灣防疫政策，就推論是中共同路人，未免過於武斷；另一方面，這些老帳號都活躍了十幾年，印象中以前也常反國民黨、反中國，要說中共佈這個局數十年未免太不可信。

徐巧芯表示，自己晚上熬夜調查了一下這些帳號，一個一個從他們的推發文紀錄了解勾勒出這47人的背景。結果意外發現，裡面很多過去甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，「在被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74%！」

徐巧芯指出，自己不會定義他們都是民進黨的網軍，因為在PTT尤其八卦版上，沒罵過國民黨、反過中國、挺過民進黨的根本是稀有動物。從整個政治環境的演變來說很正常，「這也是我覺得他們這樣的立場如今只是因為批判政府，就突然被抹成中共同路人很荒謬的原因。」

至於該名單中的「友中」的帳號，算起來寥寥無幾，只有四個帳號，甚至有其中兩個早被八卦版鄉民質疑，並不是新聞。就連立場較挺藍的網友，也只占名單中的10%，比例相當低。

徐巧芯指出，這份報告把所有對政府的質疑，直接打成共產黨的對台認知作戰，荒謬至極。「呼籲民進黨政府回頭是岸，不要再搞這些五四三，勿忘林瑋豐，停止打壓網路言論自由，背叛過往曾相挺你們的網友。」

國防安全研究院的報告指出，2021年台灣COVID-19疫情進入社區感染階段後，隨著防疫措施升級、居家辦公的生活型態改變，網路社交平台自然也成為公眾情緒的發洩管道，「疫苗」這個話題似乎變得無所不在。在台灣輿情資訊的重要節點PTT八卦板上，有一個奇怪的趨勢：煽動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得八卦板作為疫情資訊交流平台的功能逐漸癱瘓。

在這份最新的研究報告《激化情緒對立的口水戰》當中，使用了內容分析（content analysis）、自然語言處理（natural language processing）與社區檢測（community detection）等跨領域研究方法，利用2021年1月至5月的八卦板公開數據，共計286,552篇文章、9,432,306則留言，嘗試拼湊出背後的蛛絲馬跡。

▼徐巧芯分析國安研究院的PTT認知作戰報告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

