劉和然：從教室走進市府　始終把孩子放在心裡的人

▲新北市副市長劉和然(後排左)在大合照中一把抱起參與活動的原住民孩童，與孩子親切互動。(圖／記者徐文彬攝，下同)

記者曾雅玲／台北報導

在「2025東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」活動現場，一幕溫馨的畫面成了現場焦點。新北市副市長劉和然在大合照時順勢抱起一位來自偏鄉的原住民孩子，與孩子親膩互動，在鏡頭前展現自然純真的親切感。

這個並非刻意安排的畫面特別引人注意，凸顯出劉和然老師出身、擔任過教育局長的背景，讓他在面對孩子時本能地卸下官職的距離感。

教育現場鍛鍊出的「自然親和」

劉和然曾任新北市教育局長，也在學校任教多年。他在活動中提到，教育工作讓他學會用最直接的方式理解孩子的需求，也讓他明白偏鄉孩子在資源、機會上的落差，需要政府與民間力量持續補上。也因此，即便是公益點燈活動，他的重心仍不忘孩子。他蹲下、低頭、伸手搭孩子肩膀，動作簡單，不過度表現，但足以讓孩子們迅速熟悉他，不少民眾也在現場活動後爭相與他合照，在溫馨的聖誕點燈活動中，見識到劉和然的親和力。

▲新北市副市長劉和然(右1)特別到台北車站東森廣場參與「2025東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」活動。

把教育視角帶進城市治理

在受訪時，劉和然談及自己始終把「孩子的教育」視為城市韌性的核心。教育不是只在校園內發生，而與家庭條件、文化背景與社會支持系統緊密相連。也正因如此，他特別重視偏鄉、原民地區的學習與生活環境，希望透過政府與民間合作補強資源。

活動中，他肯定企業發起的公益行動，認為能補上政府難以即時觸及的細縫。「孩子在哪裡，資源就應該走過去。」這句話不是口號，而是他多年教育行政的慣性思考。

讓活動溫度回到最核心的主角：孩子

今年的送愛活動聚集了許多偏鄉孩子的笑容，而劉和然在其中的角色並不喧賓奪主，而是以一種「在場且合拍」的姿態融入。他與孩子的互動、與民眾的合照，都讓活動的公益本質更具親近感，也讓外界看見他身為教育人延伸到公共事務上的習慣：先看見孩子，再談政策。