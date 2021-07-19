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全國機場查核飛測　松指部專機隊飛行員使命必達

軍聞社／記者周昇煒專訪

「臺灣機場密度名列世界前茅，提升飛航安全，是我們的責任。」將飛航安全的職責與使命扛起，他是松指部專機隊副隊長徐涵中校，也是負責飛航安全第一線的查核組飛行員。

專機隊查核組需要負責全國軍、民航機場的助導航設備信號飛測，全臺灣從北到南、從本島到外離島，都能看見橘色查核機前往飛測的身影；徐中校指出，執行飛測任務時都是4名組員出勤，包括機長、副機長、機工長及電子官，大家各司其職，才能順利執行任務。

查核機副駕駛李宜玫少校表示，執行飛測的過程，因為要讓查核機電子設備接收訊號的緣故，反而不能交由機場塔台協助確認航線，正、副駕駛需要高度專注，保持目視飛行，飛測過程需注意目標區周遭地障及附近空中航跡，同時要眼觀四面、耳聽八方，並在一心多用的情況下，仔細確保飛測任務平安、成功。

回憶起飛測任務中印象最深刻的一次，李少校指出，在某次執行花蓮機場21跑道左右定位輔助台（LDA）的例行性飛測時，因受限於周遭山勢等地形地障的因素，飛測進場時的航向需朝著中央山脈飛過去，對飛行員及組員而言，壓力非常大；因此在執行任務前的提示階段，都會將周邊的地障情況、信號服務範圍、飛測航線規劃等詳細提示，讓全部組員了解「該怎麼安全的實施飛測航線及操作」，才能順利並降低執行飛測的風險。

每趟飛測任務都是為了讓飛行更安全，空軍專機隊查核組的勇士們全年無休，為守護飛航安全奉獻心力。

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