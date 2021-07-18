北部男國內外打了「3品牌疫苗」！　 陳時中：損人不利己

▲陳時中說明台灣疫情最新狀況。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

疫苗之亂！除了北部一名男子混打「AZ＋輝瑞＋莫德納」三種疫苗外，還有不少人選擇到國外接種，若混打出現不良反應，國內是否會有藥害救濟？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18日）表示，混打是損人不利己，而沒辦法排除的關聯，就會予以救助。

陳時中今記者會說明鬆綁同住家人在車內飲食，要如何認定身份，又是否有難度時，先是提到，人民有自覺自律的心情，規定是這樣，本來非同住家人避免在密閉空間脫下口罩會增加染疫風險，也會增加社會負擔，良好的國民都不該做這樣事情，至於同住家人當然可以。接著他表示，跟到國外打疫苗一樣，說這種都是損人不利己，打了夠的量，不需再來佔用一份。

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至於混打後若有什麼不良反應或事件，是否不給予藥害救濟？陳時中說明，若在國外打的話就會有些爭議在，若都在國內打，還是根據有沒有這樣的關聯，沒有辦法排除的關聯在藥害救劑會予以救助。

另外，國外接種紀錄如何跟健保做勾稽？還是會道德勸說？陳時中表示「都有」，在國內打的自費、公費都有紀錄，在國外就很難，在國外有些國家有做很好的紀錄，甚至要發展成有點類似像疫苗護照或通行證，但有些國家就沒有。

陳時中指出，國際上的疫苗證明未來會走向雙邊認定的方式，以後會跟相關國家談雙邊認定，資料就會更完整，但無法到全部都完整，大家要有基本概念，這種東西對自己身體問題，要拿身體開玩笑這樣是不對的。